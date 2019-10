We must eat the babies : le lobby gnostique monstrueux prône de plus en plus le cannibalisme pour sauver la planète. En réalité ce lobby est l’héritier des cathares et des dingues de femmes savantes de Molière. Nous sommes des bêtes qu’il faut effacer.

https://www.zerohedge.com/political/woman-aoc-town-hall-insists-we-must-eat-babies-stop-climate-change

“Can You Imagine Eating Human Flesh?” where cannibalism was promoted to fight climate change, greenhouse emissions, and to encourage sustainability. Some of the topics addressed during the seminar were “Is Cannibalism the solution to food sustainability in the future?” and “Are we humans too selfish to live sustainably?”

Armande

Mon Dieu, que votre esprit est d’un étage bas !

Que vous jouez au monde un petit personnage,

De vous claquemurer aux choses du ménage,

Et de n’entrevoir point de plaisirs plus touchants

Qu’un idole d’époux et des marmots d’enfants !

Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires,

Les bas amusements de ces sortes d’affaires ;

A de plus hauts objets élevez vos desirs,

Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs,

Et traitant de mépris les sens et la matière,

A l’esprit comme nous donnez−vous toute entière.

Vous avez notre mère en exemple à vos yeux,

Que du nom de savante on honore en tous lieux :

Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille,

Aspirez aux clartés qui sont dans la famille,

Et vous rendez sensible aux charmantes douceurs

Que l’amour de l’étude épanche dans les coeurs ;

Loin d’être aux lois d’un homme en esclave asservie,

Mariez−vous, ma soeur, à la philosophie,

Qui nous monte au−dessus de tout le genre humain,

Et donne à la raison l’empire souverain,

Soumettant à ses lois la partie animale,

Dont l’appétit grossier aux bêtes nous ravale.

Ce sont là les beaux feux, les doux attachements,

Qui doivent de la vie occuper les moments ;

Et les soins où je vois tant de femmes sensibles

Me paroissent aux yeux des pauvretés horribles.