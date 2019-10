L’alliance militaire et politique Iran/Russie se renforce mais les USA nous lâchent » (Ynet)

Sat Oct 5, 2019 6:11AM

Les batteries de missiles Bavar 373 lors d’une parade militaire du CGRI. ©Sputnik

Israël accumule de sérieux déboires dans la région: le commandement des opérations aériennes du CENTCOM (commandement central des États-Unis) vient d’être transféré dans l’urgence absolue de la base aérienne américaine d’al-Udeid au Qatar vers la base militaire de Shaw aux États-Unis. Cette décision absolument inimaginable il y a encore deux ans, fait suite à l’incapacité du CENTCOM à détecter et intercepter les drones et les missiles de croisière de technologie iranienne dont s’est servi Ansarallah dans ses assauts contre les sites stratégiques de l’agresseur saoudien et qui pourraient être utilisés dans tout face-à-face USA/Iran contre les bases américaines.

Ce retrait n’est guère de bon augure pour un Israël qui assiste, ahuri, à l’émergence d’un facteur russe au Moyen-Orient au lieu et à la place des États-Unis, un facteur dont les liens avec la Résistance deviennent de plus en plus stratégiques. Depuis jeudi, la Russie tient ses premiers exercices militaires conjoints à Deir ez-Zor avec l’Iran : les unités de drones iraniennes opèrent sous la protection des DCA russes au-dessus du point de passage Qaem-Abou Kamal situé au cœur du corridor terrestre qui relie l’Iran à la Méditerranée et auquel prend part désormais la Russie.

G. Persique : le coup de théâtre US ?« Les États-Unis savent bel et bien que l’Iran est résolu à riposter à toute agression militaire, d’où leur décision de transférer en Caroline du Sud leur centre de commandement des opérations aériennes de la base d’al-Udeid située au Qatar ».

Le journal israélien Yediot Aharonot (Ynet) écrit : « La Syrie n’est que la première étape du long chemin parcouru par la Russie pour se rendre au cœur du Moyen-Orient. Aujourd’hui, les systèmes de défense aérienne S-300 de fabrication russe couvrent les territoires syrien et libanais et Moscou discute de la même chose avec l’Irak. En outre, l’Iran envisage des manœuvres militaires à grande échelle avec l’armée russe et Israël pourrait se trouver dans une position dans laquelle il ne peut pas frapper le cœur de ses ennemis dans la région… Moscou fait fi de l’absence d’une stratégie claire des États-Unis… Ces dernières années, Israël a réussi à gérer une coordination impressionnante avec la Russie afin d’éviter des collisions dans le ciel syrien, mais cette coordination tend à se réduire comme une peau de chagrin et puis cette coordination n’est pas une alliance stratégique. »

PressTV-Syrie : Israël désarmé par la Russie!Israël est en état de choc : quelques heures après la réouverture du point de passage Qaem-Abou-Kamal, l’Iran et la Russie ont lancé des manœuvres aériennes conjointes dans l’est de la Syrie.

Et l’article d’ajouter : « Benjamin Netanyahu avait espéré que la Russie expulserait l’Iran de la Syrie ou, au moins, serait capable de creuser un fossé entre Moscou et Téhéran. Mais malgré leurs différences, l’alliance Russie-Iran ne fait que se renforcer. C’est mauvais quand on sait que les États-Unis ont totalement changé de vision en ce qui concerne la notion même d’allié. Pour les Américains, le terme “allié” ne renvoie plus à la notion de protection, mais à la vente d’armements. Est l’allié des États-Unis, quiconque achète le plus d’armes made in US. Or, même les armements les plus coûteux ne sauraient garantir à l’Arabie saoudite et à Israël leur sécurité sans l’appui concret des États-Unis. Cet état de choses s’empire à la lumière de cette indépendance énergétique américaine dont se targue Washington par rapport au Moyen-Orient. »

Dimona: un scénario à l’Aramco, possibleUne opération identique à celle visant le 14 septembre la raffinerie de Buqayq à l’Est saoudien est possible à être reconduite contre la centrale atomique de Dimona, selon un des fondateurs de cette centrale atomique israélienne.

Que faire donc dans ce contexte? Ynet reprend un article de The National Interest qui dit : « Les alliés des États-Unis devront réapprendre à assurer leur sécurité par leurs propres moyens et le cas saoudien au Yémen le prouve amplement. La crise yéménite où s’enlise Riyad a marqué un tournant dans la politique étrangère US ce qui devrait pousser Israël à revoir sa copie sécuritaire. Une question? Israël saurait-il garantir sa sécurité sans l’aide US? Mieux vaut penser à quitter une région où le camp américain a tout à perdre.