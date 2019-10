Les États-Unis étaient à l’étalon-or tout au long de la dépression. Une des raisons pour lesquelles la Réserve fédérale a si peu fait pour contrer la panique financière et le déclin économique est qu’elle luttait pour défendre l’étalon-or et maintenir le taux de change fixe en vigueur13. En avril 1933, Roosevelt suspendit temporairement la convertibilité en or. et laisser le dollar se déprécier substantiellement. Lorsque nous avons repris l’or au nouveau prix plus élevé, de grandes quantités d’or ont afflué vers le Trésor américain depuis l’étranger. Ces entrées d’or se sont sans aucun doute poursuivies tout au long du milieu des années 1930, alors que les tensions politiques s’étaient accrues en Europe et que les investisseurs recherchaient la sécurité des actifs américains.

