Du Donald à Dostoïevski : Marghescu et le modèle “dostoïevskien”, par Philippe Grasset

En actant toutes ces données objectives de désordre et de chaos, on est conduit à chercher une explication plus haute, plus fondamentale, de la situation. C’est ainsi que nous présentons l’hypothèse du “modèle dostoïevskien”, qui vaut bien entendu pour “D.C.-la-folle”, et aussi pour tous les autres foyers et incendies, hors des USA, qui peuvent être liés directement ou indirectement à ce que nous nommons la Grande Crise d’Effondrement du Système.

Le cas spécifiquement métahistorique choisi ici est inspiré par la thèse de Mircea Marghescu, dont nous avons déjà parlée, dans son livre Homunculus sur une ‘Critique dostoïevskienne de l’anthropologie’. Accordant une importance quasiment sans égale sur la signification et l’analyse très originale et décisive de la modernité dans son affrontement avec la Tradition, dans l’œuvre de Dostoïevski, Marghescu écarte l’explication idéologique au profit de l’explication décisivement fondamentale de l’ontologie.

« Deux hypostases de l’humain s’affrontent, ontologiquement différentes puisque chacune à son ouverture au monde spécifique… […] La transgression dont Raskolnikov se rend coupable et qui plus tard ne fera que se répéter avec le meurtre, n’est pas idéologique mais ontologique ; “avant” et “après”, ce n’est pas d’un même homme puisque le second a une conscience nouvelle dont les compétences ont été “élargies”.[…] On comprend mieux ainsi la teneur du conflit dostoïevskien, – qui n’a rien de commun avec le débat idéologique… »

Marghescu oppose ainsi, dans l’univers dostoïevskien, l’“homme normal”, également désigné plus précisément comme “homme traditionnel”, et “l’homme nouveau”, qui est le moderne et qui pourrait être “l’homme moderne“, – Raskolnikov nous étant présenté comme l’archétype de l’être qui, changeant d’“être”, passe de l’un à l’autre. On comprend ainsi que, loin d’être un progrès dans le sens de la valeur qualitative, cette évolution, qui passe sous les fourches caudines de cette inversion diabolique du progrès qu’est “le Progrès selon le moderne”, représente une complète catastrophe ontologique qui présente aujourd’hui les comptes décisifs qu’il importe de régler, dans le cadre absolument contraignant comme un Temps de la Grande Crise de l’Effondrement du Système.

L’“homme nouveau” « voit s’achever l’aventure commencée à la Renaissance puisqu’il a épuisé ses projets dans l’action et qu’il n’en a pas d’autres. […] Au moment même où Zarathoustra, – et les naïfs, – se croient encore aux aurores et appellent un “homme nouveau”, Stavroguine et Raskolnikov savent que la nuit tombe et que “l’homme nouveau” a vécu… ».

USA, l’“homme traditionnel” contre l’“homme nouveau”

En prenant cette approche Marghescu/Dostoïevski, nous ne prétendons pas une seconde, cela va de soi, que la crise américaniste se ramène au conflit entre l’“homme traditionnel” et l’“homme nouveau” ; nous prétendons que dans un sens opérationnel précieux pour l’analyse, “tout se passe comme si la crise américaniste se ramenait au conflit entre l’‘homme traditionnel’ et l’‘homme nouveau’”. Dans ce sens précisément et seulement dans ce sens, malgré et en dépit des singularités extraordinaires des USA et du citoyen des USA qui n’ont finalement leur utilité que parce qu’ils constituent le détonateur exceptionnel de la crise les détruisant eux-mêmes et le reste de notre contre-civilisation, la crise américaniste est absolument similaire à toutes les autres crises, elle est la plus parfaite représentation de la crise du monde et de la Grande Crise d’Effondrement du Système ; et encore plus, et par conséquent comme justification de notre démarche analogique, elle est la plus parfaite représentation par interprétation de la crise fondamentale, – modernité contre Tradition, – qu’illustre le “modèle dostoïevskien”.

Pour Dostoïevski, l’“homme normal” (encore au XIXème siècle), plus sûrement “homme de la Tradition”, est l’homme qui naît dans un monde où existent un cadre transcendant qu’il importe de respecter comme la nature même du monde dont il doit faire partie ; une multitude de “liens” transcendants, c’est-à-dire des structures qui forment le cadre de la nature du monde, qui vont dire à cet homme, de façon impérative, dans quel sens et de quelle façon vont aller ses actes et sa vie. L’“homme nouveau”, ou “homme moderne”, c’est l’homme dont la conscience a pris le pas sur le reste, et décidera “de façon impérative dans quel sens et de quelle façon vont aller ses actes et sa vie”, et donc qui soumet la “nature du monde” dont il tend de plus en plus à douter de sa pertinence sinon de son existence au jugement triomphal de sa conscience. « Chaque lien, naguère transcendant, perd son statut pour devenir relation permanente et, de ce fait, précaire… » (“précaire”, et bientôt crisique, puis catastrophique comme on le voit aujourd’hui).

Notre idée est donc que les USA crisiques, au travers de leur crise fondamentale (ontologique, certes !), se sont transformés, passant d’un affrontement pseudo-idéologique, en un affrontement ontologique sans que les acteurs de la chose en soient nécessairement conscients, – ce qui n’a strictement et absolument aucune importance.

(Ce dernier membre de phrase situe où nous nous trouvons dans cet affrontement, où nous nous plaçons, combien nous prenons en compte cette interprétation et qui peut l’emporter, et qui ne peut en aucun cas, en aucune façon, jamais l’emporter.)

Bien entendu, dans notre schématisation :

• les adversaires des progressistes-sociétaux (plutôt que “partisans de Trump”, circonstance tactique importance mais devenant anodine) représentent les “hommes traditionnels” bien qu’ils ne le soient absolument pas stricto sensu puisqu’ils sont au départ fils des USA, donc des “hommes nouveaux” fidèles aux principes des Pères fondateurs qui ont engendré la modernité ;

• Les progressistes-sociétaux (les ennemis de Trump) sont effectivement des “hommes nouveaux”, ils ne s’en cachent pas et même s’en revendiquent ; mais “hommes nouveaux” qui font la démonstration de la catastrophique absurdité que constitue cette “nouveauté” qu’est la modernité puisque, poussant à l’extrême ses “valeurs” (égalité, individualisme, hybris par rapport à la nature du monde, etc.) qui sont, elles, idéologiques, ils arrivent complètement, cliniquement à la démence, en même temps qu’à la destruction de leur civilisation et du monde.

Sources

Philippe Grasset, dedefensa.org

Mircea Marghescu, Homonculus, éditions l’âge d’homme