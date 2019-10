« Israël s’est préparé à la mauvaise guerre »…Malgré tout l’effacement israélien en perspective ? Un point de vue bien détonnant…

L’Iran, Israël et le destin

Bien que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lutte pour former un nouveau gouvernement et essaie vaillamment d’éviter la prison, il a réussi à trouver le temps de s’engager à dépenser beaucoup plus de shekels. Finalement, Netanyahou s’est rendu compte qu’Israël est à la traîne de l’Iran dans la course aux armements. Hier, Netanyahou a annoncé qu’Israël doit augmenter ses dépenses de défense de » plusieurs milliards immédiatement puis plusieurs milliards chaque année » pour contrer la menace de l’Iran qui « s’est intensifiée ces dernières semaines « .

Israël a sérieusement mal géré son conflit avec l’Iran. Depuis plus d’une décennie, Israël ne cesse de menacer et d’intimider l’Iran. La réponse de l’Iran a été efficace : lentement mais sûrement, l’Iran a encerclé l’État juif. Israël n’a pas de frontière commune avec l’Iran, mais l’Iran est présent sur tant de frontières israéliennes. Ses forces de la Garde républicaine sont en Syrie. Le Hezbollah et le Djihad islamique à Gaza et en Cisjordanie sont pro-iraniens. Un conflit avec l’Iran pourrait avoir des conséquences fatales pour Israël. Les experts militaires israéliens s’attendent à ce qu’un tel conflit soumette les villes d’Israël à des attaques par des milliers de missiles bien ciblés et entraîne une dévastation totale. La récente attaque contre les installations pétrolières saoudiennes a atteint une précision étonnante de moins d’un mètre, malgré le fait qu’elle ait été lancée à 650 km de distance et qu’elle ait livré un message clair à Israël. L’Iran peut attaquer n’importe quelle cible en Israël depuis l’ouest de l’Irak avec précision et sans être détecté. Il a prouvé que la technologie iranienne a des décennies d’avance sur tout ce qu’offrent Israël, l’USAmérique ou l’Occident.

Il semble maintenant totalement irréaliste d’attendre de l’Amérique qu’elle agisse militairement contre l’Iran pour le compte d’Israël. Les actions toujours imprévisibles de Trump ont convaincu l’establishment de la défense israélienne que le pays a été laissé seul face à la menace iranienne. L’administration américaine n’est prête à agir contre l’Iran que par des sanctions et les Israéliens ont compris que les sanctions peuvent facilement avoir un effet boomerang. Elles nourrissent l’indépendance technologique et stratégique. Ce sont les sanctions qui ont fait de l’Iran une superpuissance technologique, en poussant l’Iran à développer sa propre industrie et tactique militaires.

En l’état actuel des choses, Israël a utilisé les milliards de dollars qu’il a pris aux contribuables américains pour construire un système antimissile obsolète qui, au mieux, pourrait être efficace contre les missiles V2 allemands de 1940. Une fois de plus, Israël s’est préparé à la mauvaise guerre. Israël n’est pas du tout préparé aux ravages qu’il s’est infligé à lui-même. Un esprit rationnel s’attendrait à ce qu’Israël repense sa tactique et cherche la paix avec ses voisins et avec l’Iran. Mais, semble-t-il, Netanyahou a l’intention de suivre le même chemin belliqueux qui a fait de l’histoire juive un continuum tragique.

Si le sionisme était une promesse d’introduire un nouveau paradigme et d’émanciper les Juifs de leur destin, l’État juif est là pour assurer que le destin juif reste tel qu’en lui-même depuis toujours.