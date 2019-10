L’apparence, c’est toute la réalité pour ces foules déracinées et tournoyantes. Je sais ce que pèsent leurs nationalismes de timbres-poste, et bien qu’ils soient encore prêts à tirer dix mille canons pour s’assurer qu’ils sont distincts les uns des autres, je vois que tous, vêtus des mêmes vestons anglais, des mêmes robes françaises, vénérant tous le dollar américain et tous tombés un peu plus bas, après cette affreuse déconvenue de la Russie, cette oblitération de l’Asie plus rapide que la course de la peste, ils n’échapperont pas au déluge : les hommes noieront les hommes.

La foule de 1a mercante démocratique empilée dans les fauteuils, flanquée

dans les loges par les millionnaires qui l’animent et l’encouragent de l’oeil et du geste, assouvit ici le furieux goût de complicité de tous les hommes vivants. Ce troc effronté se prolonge en arrière par des plans insensibles dans le trouble épais, l’amère connivence du balcon où l’amas des traînards s’enivre d’une convoitise qui se ronge les ongles, qui s’use les crocs, car il ne s’agit plus de révolution mais de partager un bonheur de fer-blanc grâce à des trucs qui sont maintenant connus de tous. Les mille

ficelles nouées par la combine font de toute cette foule un seul paquet.

Tout cela se repaît à la même mangeoire.

Drieu, le jeune européen , p. 42