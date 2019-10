Les zombis européens renvoient dos à dos russes et nazis maintenant ; ci-contre deux jeunes filles soviétiques dansent ensemble faute d’hommes. 3% de la classe d’âge nés en 1923 rentra à la maison.

Pourquoi les Russes gagnent-ils toujours?

Le 19 septembre 2019, le Parlement européen «a rendu hommage aux victimes du stalinisme, du nazisme et d’autres régimes totalitaires et autoritaires» dans une résolution adoptée avec 535 voix pour, 66 contre et 52 abstentions, déclarant officiellement que, désormais, le fait de considérer les combattants soviétiques (qui ont eu « le tort » de défaire et de détruire l’armée nazie) comme des libérateurs seront interprétés comme une «déformation de l’histoire» et interdits. En outre, les députés européens ont appelé la Russie à se repentir pour avoir libéré le monde du nazisme.Si le 27 septembre 2019, les 27 millions de Soviétiques tués dans la guerre contre le fascisme pouvaient sortir de leurs tombes ou des fossés où ils étaient souvent enterrés vivants, devant les yeux des parlementaires européens, peut-être que ces zombies européens, ces cadavres vivants en costumes élégants mourraient la honte?



Le degré de déclin moral des législateurs européens qui ont adopté cette résolution est tel que je ne vois pas le moindre espoir pour que l’Europe à l’avenir sauve l’Union européenne de l’effondrement. (…)

https://numidia-liberum.blogspot.com/2019/10/pourquoi-les-russes-gagnent-ils-toujours.html