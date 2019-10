Un agenda milliardaire, illuminé et contre-initiatique derrière Greta : les leçons du Citoyen vigilant…

La machine d’élite derrière Greta Thunberg

Un regard sur la puissante machine derrière Greta Thunberg, soutenue par l’élite, et sur le véritable agenda de sa tournée mondiale.

Publié il y a 6 jours

sur 15 octobre 2019

ParCitoyen vigilant

En l’espace de quelques mois, Greta Thunberg est passée d’une fille solitaire qui manifestait devant le parlement suédois à un phénomène international. Même si les médias donnent l’impression que cette ascension fulgurante a pris une importance organique, c’est tout simplement faux.

Derrière Greta se cache une machine majeure, contrôlée par des acteurs internationaux majeurs et soutenue par des fonds importants. Cette machine de relations publiques a permis à Greta de faire la couverture de magazines, de faire l’objet de milliers d’articles de nouvelles, tout en étant photographiée avec les dirigeants mondiaux et en prononçant des discours devant des organisations prestigieuses telles que les Nations Unies.

Même si Greta est peut-être véritablement préoccupée par le sort de la planète, son message est soigneusement rédigé par ceux qui la contrôlent pour générer une réponse spécifique de la part des jeunes. En bref, Greta est le visage d’un important plan marketing – un effort international étroitement coordonné visant à lutter contre le réchauffement climatique par un objectif spécifique: la peur, la panique et l’urgence.

Avant d’aller plus loin, je dois souligner que je ne suis ni un «négateur du climat» ni un «activiste du climat». Ce n’est pas mon domaine d’expertise. Je n’ai jamais analysé de données concernant le changement climatique et sa corrélation avec l’activité humaine. Je suis loin d’être qualifié pour parler de cette question, donc je ne le ferai pas.

Mon domaine d’expertise est les médias de masse et leur relation au pouvoir. Dans l’article « Lisez ceci en premier » de ce site, j’ai expliqué (à l’aide de citations des fondateurs du domaine de la communication tels qu’Edward Bernays) comment les médias de masse sont utilisés pour façonner et façonner les opinions. La montée en puissance de Greta sur la scène internationale est un cas bien défini de «définition de l’agenda» qui se définit comme suit:

L’ordre du jour est la prise de conscience du public et l’inquiétude des médias par les médias. En outre, la définition de l’ordre du jour décrit la manière dont les médias tentent d’influencer les téléspectateurs et d’établir une hiérarchie de la prévalence de l’information. Deux hypothèses de base sous-tendent la plupart des recherches sur l’établissement de l’ordre du jour:

la presse et les médias ne reflètent pas la réalité; ils le filtrent et le façonnent; La concentration des médias sur quelques thèmes et sujets amène le public à percevoir ces problèmes comme plus importants que d’autres.

Une représentation classique de la théorie de l’agenda.

La plupart des médias appartiennent à une poignée de méga-entreprises, ce qui permet aux élites de saturer facilement le monde avec un message spécifique. Et l’ascension fulgurante de Greta est le résultat de ce type de saturation des médias. En fait, l’ensemble de son mouvement est une preuve indéniable de l’extrême portée et de la puissance des médias de masse dans le monde d’aujourd’hui, capables de créer des mouvements massifs à partir de rien.

La programmation par les médias de masse est particulièrement efficace pour ceux qui n’ont pas développé un sens aigu de la pensée critique – notamment les jeunes. Et le phénomène Greta a été conçu sur mesure pour répondre à ce groupe démographique très spécifique.

Voici un aperçu de l’ascension de Greta.

Liens familiaux

Une jeune Greta posant avec ses célèbres parents pour un magazine. Remarquez le signe à un œil créé par les deux enfants.

Le père de Greta Thunberg est l’acteur Svante Thunberg, dont le père est l’acteur et réalisateur Olof Thunberg. Sa mère est la célèbre cantatrice Malena Ernman, qui est devenue une célébrité au concours Eurovision de la chanson en 2009. En 2010, Ernman a été nommée Hovsångerska (traduite en «chanteuse de cour») par Carl XVI Gustaf de Suède.

Malena à l’Eurovision 2009. Remarquez le signe d’un œil. En outre, l’Eurovision a toujours été une pure propagande d’élite occulte .

Ernman en couverture du magazine Vi. La citation sous son visage dit: «Nous vendons tous nos âmes au diable». Je ne peux pas inventer ça.

En 2017, Ernman a remporté le prix «Environmental Hero» du WWF pour son «implication dans la question du climat depuis plusieurs années». Environ un an plus tard, la fille d’Ernman, âgée de 16 ans, est en train de manifester devant le parlement suédois. La tempête parfaite commence.

Monter à la hauteur

Greta a photographié lors de sa première grève climatique.

Le 20 août 2018, Greta Thunberg s’est assise devant le Parlement suédois avec une pancarte disant «Grève des écoles pour le climat». Quatre jours plus tard, le livre intitulé Scenes From the Heart a été publié par sa mère.

La couverture de Scenes From the Heart.

Écrit comme une «autobiographie familiale», le livre aborde divers problèmes, tels que le syndrome de Greta’s Asperger, qualifié de «superpuissance» par Ernman. Dans un passage bizarre, Ernman déclare que Greta peut réellement voir le dioxyde de carbone émaner de véhicules et de bâtiments.

Le moment idéal entre la grève de Greta et la publication du livre n’était pas une coïncidence. Et la grève de Greta n’est certainement pas passée inaperçue.

Le jour même de la première grève, une photo de Greta a été publiée sur la page Facebook de We Don’t Have Time , un «réseau social pour le changement climatique». La page est gérée par Ingmar Rentzhog – un spécialiste du marketing financier.

Rentzhog lors d’une grève climatique.

Rentzhog est également président du Global Utmaning Board, un groupe de réflexion qui «promeut le développement durable dans les dimensions sociale, économique et environnementale». La Global Utmaning Board a été fondée par la politicienne et économiste suédoise Kristina Persson, fille du politicien et entrepreneur milliardaire Sven O. Persson.

Soutenue par cette machine, l’histoire de Greta a attiré l’attention intense et immédiate des médias en Suède et, peu après, dans le monde entier. Après quelques mois de grèves hebdomadaires, Greta a pris une année sabbatique pour se concentrer uniquement sur le changement climatique et a entamé une tournée dans les villes européennes.

Au cours de ces événements, on a souvent vu une femme «conseiller» Greta: Luisa-Marie Neubauer.

Luisa-Marie Neubauer avec Greta.

Neubauer est membre de ONE Campaign, une organisation gérée par Bill Gates et Bono, fortement financée par la Open Society Foundation de George Soros.

Sur le site de «vérification des faits» de l’Associated Press, un article portant le titre étrange Greta Thunberg, activiste pour le climat, n’a pas de «gestionnaire» affirme que Luisa-Marie Neubauer ne fait pas office de «gestionnaire» de Greta. Il admet néanmoins que Neubauer est lié à ce puissant groupe financé par Soros.

Selon le site Web de la Fondation Bill et Melinda Gates, «L’un d’eux est né des conversations entre Bill Gates et Bono au début des années 2000 sur la nécessité de mieux informer les Américains sur l’extrême pauvreté dans le monde.» La One Campaign a des liens avec Soros, fondateur et président. Open Society Foundations, qui œuvre à la construction de démocraties. Brooke Havlik, une agente de communication pour Open Society Foundations, a déclaré à l’AP que l’organisation avait versé 10 millions de dollars à la One Campaign depuis 2011.

– La militante pour le climat de Greta Thunberg, AP, n’a pas de « gestionnaire »

Grâce à ces connexions puissantes, Greta a explosé sur la scène mondiale. Elle a prononcé des discours lors des discussions de Ted X, du Parlement européen et des Nations Unies et a même été nominée pour un prix Nobel. Elle a également rencontré des dirigeants et des célébrités du monde entier, y compris le pape.

Greta avec le pape.

Bien sûr, les médias de masse sont passés à la vitesse supérieure pour transformer Greta en une icône plus grande que nature alors qu’elle faisait la couverture de magazines dans le monde entier.

Greta en couverture du magazine iD. Remarquez le signe d’un œil.

Une autre photo de Greta. Une main invisible jette une ombre sur l’un de ses yeux. Très symbolique.

D’une fille solitaire qui protestait devant le parlement suédois, Greta devint une figure de l’héroïsme et du martyre.

Une bannière qui fait de Greta une figure religieuse.

Après avoir visité l’Europe, Greta a embarqué sur un bateau et a navigué jusqu’en Amérique où elle a été saluée comme un héros, provoquant des grèves massives dans les écoles où qu’elle aille.

Grâce aux médias, Greta est devenu un facteur important de la politique locale et internationale et a fait du réchauffement climatique une priorité absolue du monde occidental.

Mais quel est exactement le rôle de Greta dans le grand schéma des choses?

Le rôle de Greta

Bien que beaucoup soient prêts à nier ce fait avec une grande vigueur (parce que cela va à l’encontre de leur agenda), Greta n’est qu’un pion. Elle est contrôlée par des personnes puissantes et beaucoup d’argent pour promouvoir un programme spécifique. L’ordre du jour ne concerne pas uniquement le changement climatique, il s’agit d’un changement de climat sous un angle très spécifique.

Son rôle a été parfaitement défini par Greta elle-même lors d’un discours au Forum économique mondial (très prestigieux):

«Les adultes continuent de dire que nous le devons aux jeunes, leur donner de l’espoir. Mais je ne veux pas de ton espoir. Je ne veux pas que vous ayez de l’espoir. Je veux que tu paniques. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. «

Panique et peur: Deux mots qui conduisent à des réponses hâtives et irrationnelles basées sur des émotions négatives. Et cette peur et cette panique sont profondément ancrées dans la jeunesse, créant une génération convaincue que le monde est en train de brûler.

Une jeune écolière qui protestait: le public cible de Greta.

Greta est le visage d’une poussée massive à travers les médias de masse et le système éducatif pour convaincre les enfants que leur «maison est en feu». Puisque les enfants absorbent les informations qui leur sont données sans aucune sorte de questionnement, cette poussée a créé un nouveau phénomène inquiétant: l’anxiété écologique.

Un titre du magazine iD sur l’éco-anxiété.

Au lieu de profiter de leur enfance, les enfants grandissent avec un sentiment d’appréhension et de malheur imminent. Les chercheurs font déjà le lien entre les préoccupations environnementales et les cas d’anxiété, de dépression et même de suicide. Greta elle-même a fait part de ce sentiment lors de son discours à l’ONU:

« Comment oses-tu. Tu as volé mes rêves et mon enfance avec tes mots vides.

Même si Greta est peut-être véritablement préoccupée par le changement climatique, son programme est beaucoup plus sombre: créer une génération d’enfants angoissés et déprimés, donnant carte blanche à l’élite pour des mesures drastiques allant de la hausse des impôts à la perte des libertés individuelles . Et n’oublions pas l’objectif principal de tout cela (qui est également l’objectif principal des organisations d’élite derrière Greta): La création d’un gouvernement mondial unique, dirigé par l’élite mondiale… pour lutter contre le changement climatique, bien sûr.

En conclusion

Toute personne qui ose porter un regard critique sur le phénomène Greta est immédiatement confrontée à la même réaction: «Comment osez-vous intimider une fille autiste?» Et «Vous êtes un climatiste». Comme on le voit ci-dessus, cet article ne portait pas sur Greta, son apparence ou sa santé mentale. Il s’agissait de ceux derrière elle, la puissante machine qui lui a fourni la plate-forme pour devenir un chouchou des médias.

En outre, cet article ne visait pas à «nier» le changement climatique ou tout autre problème environnemental. Il s’agit de la façon dont cette question est «vendue» à travers un objectif spécifique, basé sur la peur, la panique et l’urgence. Comme toute autre question importante, la pollution doit être traitée de manière rationnelle, en commençant par les sources principales du problème. Aux États-Unis, les secteurs des transports, de l’industrie et de l’électricité représentent plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre. En d’autres termes, les sociétés appartenant à une élite sont les principaux pollueurs dans le monde aujourd’hui. Ce sont eux qui émettent des tonnes et des tonnes de dioxyde de carbone dans l’air tout en déversant des tonnes et des tonnes de déchets toxiques dans les cours d’eau. Au lieu de s’attaquer de front à ces industries, l’élite défile autour d’une jeune fille autiste, filme les dirigeants mondiaux applaudir à ses discours et encourage les enfants à avoir peur.

Pourquoi? Parce qu’ils recherchent vraiment le contrôle et la soumission. Et le meilleur moyen d’obtenir le contrôle et la soumission est de créer une population apeurée et paniquée qui prie les gouvernements de régler ses problèmes.

