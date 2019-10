Notre lecteur ALEX K et 2001

Il y a dans chaque approche, celle de Saint-Exupéry et celle de Céline, la confrontation avec la nature, les dragons noirs pour l’un, le refus de la ville pour l’autre. C’est sans doute que la ville et l’usine ont un ordre, alors que la nature n’en a pas. On peut toujours arguer qu’elle en a un (les saisons, le jour et la nuit) mais c’est faux, et ce à toutes les échelles.

L’aéronautique est en effet l’abstraction ultime après la navigation maritime, qui avait subventionné tant de recherches scientifiques depuis le XVème siècle. Au moins le marin est-il encore en contact avec l’élément, alors que le pilote en est isolé.

Tout cela culmine dans « 2001, l’odyssée de l’espace », qui commence par un long passage nous immergeant dans la nature, brutalement envahie par l’ordre, avec ce parallélépipède parfait d’une couleur absolue. Ensuite c’est le présent, avec les trivialités du voyage en avion (dans l’espace, mais c’est justement la même chose, puisque la banalité a déjà envahi le futur) dans le segment central, et enfin le voyage d’exploration dans une machine toute faite d’ordre, et cet ordre (HAL) est fou.

L’humain redécouvre alors avec le passage ouvert par l’entité estrange la beauté de la nature, certes pas une nature familière, mais une nature véritable.

L’astronaute en est d’ailleurs traumatisé, et on doit le placer dans l’environnement justement très carcéral d’un intérieur bourgeois : le pauvre est condamné à passer le restant de sa vie dans le XVIème arrondissement de Paris, jusqu’à ce qu’il puisse se réincarner dans la beauté absolue. L’enfant stellaire, c’est la redécouverte de la beauté.