Le journal évoque ensuite les déboires de la politique internationale de Netanyahu et son cabinet :

« Cette politique est à l’origine de la détérioration des relations de Tel-Aviv au niveau international. Les ambiguïtés dans les relations avec la Russie, la déperdition des relations amicales avec l’Europe, la méfiance par rapport à la Maison Blanche et la perte du soutien du parti démocrate américain ainsi que de la communauté juive aux États-Unis, en sont la preuve. N’ayant aucune perspective de la fin de diverses sanctions par de nombreuses organisations internationales contre Israël, la défaillance de la politique israélienne sur le plan international a deux origines : l’Iran et la Palestine. Ces deux dossiers ont terni l’image d’Israël, l’Iran ayant bien joué toutes ses cartes et affaibli son rival israélien. Mais avec un PM militaire au pouvoir en la personne de Gantz Israël peut-il s’en prendre militairement à l’Iran? Force est de constater que faute de moyens, Tel-Aviv est incapable de se doter de nouveaux armements et de développer des systèmes de défense antimissiles pour se lancer dans une confrontation militaire avec l’Iran. Surtout que ce pays possède des engins qui dépassent nos boucliers antimissiles et que pour y parer il nous faudrait du temps et de l’argent. Quant au défi que représente Gaza, l’option militaire semble être la seule solution, mais elle est exclue en raison de ses coûts élevés et ses conséquences politiques majeures ».

Et le journal d’ajouter:

« Nous ne sommes pas capables de faire face à l’Iran, nous devrions donc tenir compte de nos faiblesses et éviter les actes de provocation : pas d’annexion des parties de la Cisjordanie ni du Golan soit des promesses électorales en l’air faites par Netanyahu. Notre seule solution? Se rapprocher de Ramallah et d’Abbas, pour qu’il neutralise Gaza et surtout ne plus penser à avoir un clash direct avec l’Iran, », conclut le journal.