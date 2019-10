https://www.voltairenet.org/article208007.html

L’ancien président français, François Hollande, a le premier reconnu la défaite du monde ancien. Dans un entretien à l’AFP, il a déclaré :

« Que s’est-il produit dans cette peut-être dernière étape du conflit syrien ? La victoire de tous ceux qu’on ne voulait pas voir triompher : le régime de Bachar, la Turquie qui, en réalité, veut pourchasser les Kurdes, qui sont nos alliés, et Vladimir Poutine, qui est le faiseur de paix et qui lui-même a des soldats qui viennent, en même temps d’ailleurs que les Iraniens, protéger et sauver le régime de Bachar al-Assad. »