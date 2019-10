Mais quelle image : Le prétendant au Trône de France et sa physionomie virile faisant fi des convenances politiquement correctes, condamné forcément par l’Action Française, bien entendu… La droite la plus conne du monde disiez-vous ? Ô que oui ! Et le Zemmour, nouvelle coqueluche de cette droite, toujours là à canaliser le bourgeois émasculé, ex-catholique, en lui faisant saliver des Jeannes « Dark », célébrant la chasteté d’une Marion Maréchal le Pen toujours trop tiède en politique mais bonne chauffeuse de salle… Que vous aviez raison de quitter ce pays de fous furieux. « Il ne faut pas quitter le navire lorsque celui-ci coule » entend-on dans les rangs de la dissidence, la « décès-danse » oui : ces gens se remuent tels des mort-vivants sur du rap afro-maghrébin (Maitre Gim’s, Stromae, etc… comme lors de cette manifestation anti-PMA, etc…). Il n’y a plus de navire, le FN a vendu son Paquebot pour mieux couler ensuite sans. Vous disiez jadis à feu Serge de Beketch que nous avions déjà été submergés par l’immigration, « Et quand t’es submergé, tu vis avec un scaphandre, et tu survis très bien ! », « On s’y fait à l’enfer ». C’est ça demeurer en France désormais : s’accoutumer de l’enfer qui est et qui croît, sans broncher de peur de perdre le fil d’air que veut bien nous louer la sainte République…

Merci pour vos publications…

