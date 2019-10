La phrase du jour : « la domination mondiale américaine est un phénomène négatif, résultant non pas d’un surplus d’énergie d’un côté, mais d’un déficit de résistance ». Dixit Oswald Spengler, qui dénonce alors la faible domination impériale des romains…

Considéré en soi, la domination mondiale romaine était un phénomène négatif, résultant non pas d’un surplus d’énergie d’un côté – que les Romains n’avaient jamais eu depuis Zama – mais d’un déficit de résistance de l’autre. Que les Romains n’aient pas conquis le monde est certain; ils ont simplement pris possession d’un butin ouvert à tous. L’Imperium Romanum a été créé non pas à la suite d’efforts militaires et financiers aussi extrêmes que ceux qui avaient caractérisé les guerres puniques, mais parce que l’Orient ancien renonçait à toute autodétermination externe. L’apparition de brillants succès militaires ne doit pas nous induire en erreur. Avec quelques légions mal entraînées, mal dirigées et maussades, Lucullus et Pompey ont conquis des royaumes entiers – un phénomène qui aurait été impensable à l’époque de la bataille d’Issus…



Qu’il s’agisse de peinture ou de musique de qualité, il ne peut plus y avoir de question pour les Occidentaux. Leurs possibilités architecturales sont épuisées depuis cent ans. Seules d’extensives possibilités leur sont laissées…

Oswald Spengler, le déclin de l’occident, introduction, archive.org