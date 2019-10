Oswald Spengler et notre antiquité surfaite. Spengler observe que nous sommes complexés par Rome ou la Grèce, alors qu’elles ne valaient guère mieux que nous. Oh, présent permanent…

« Il existe un type d’érudit dont la clarté de la vision tombe sous un charme irrésistible lorsqu’il passe d’une redingote à une toge, d’un terrain de football britannique à un cirque byzantin, d’un chemin de fer transcontinental à une voie romaine dans les Alpes, d’un destroyer de trente nœuds à une trirème, des baïonnettes prussiennes aux lances romaines – de nos jours même, du canal de Suez d’un ingénieur moderne à celui d’un pharaon. »

Goethe, lors de son voyage en Italie, parle avec enthousiasme des bâtiments de Palladio, dont nous considérons aujourd’hui le travail glacial et académique avec beaucoup de scepticisme: mais lorsqu’il se rend à Pompéi, il ne cache pas son mécontentement d’avoir … impression désagréable « , et ce qu’il a à dire sur les temples de Paestum et de Ségeste – chefs-d’œuvre de l’art hellénique – est embarrassé et trivial. De manière palpable, lorsque l’antiquité classique le rencontra face à face, il ne la reconnut pas.

Ils ont choisi de ne pas voir une grande partie du classique et ils ont donc sauvegardé leur image intérieure du classique – qui était en réalité le fond d’un idéal de vie qu’ils avaient eux-mêmes créé et nourris avec le sang de leur cœur, un récipient rempli de leurs propres sentiment du monde, un fantôme, une idole. Les descriptions audacieuses d’Aristophane, Juvénal ou Pétrone de la vie dans les villes classiques – la terre du sud, terreurs et brutalités, garçons de plaisance et Phrynès, culte du phallus et orgies impériales – excitent l’enthousiasme de l’étudiant et du dilettante, qui trouvent les mêmes réalités dans les villes du monde d’aujourd’hui trop lamentables et répugnantes à affronter. « Dans les villes, la vie est mauvaise; il y a trop de lubriques. » – aussi sprach Zarathoustra. Ils louent le sens étatique des Romains, mais méprisent l’homme d’aujourd’hui qui s’autorise tout contact avec les affaires publiques. Il existe un type d’érudit dont la clarté de la vision tombe sous un charme irrésistible lorsqu’il passe d’une redingote à une toge, d’un terrain de football britannique à un cirque byzantin, d’un chemin de fer transcontinental à une voie romaine dans les Alpes, d’un destroyer de trente nœuds à une trirème, des baïonnettes prussiennes aux lances romaines – de nos jours même, du canal de Suez d’un ingénieur moderne à celui d’un pharaon. Il admettrait une machine à vapeur comme symbole de la passion humaine et expression de la force intellectuelle si c’était le héros d’Alexandrie qui l’inventait, pas autrement.

Pour moi, c’est un symbole de la première importance que dans la Rome de Crassus – le triumvir et le spéculateur de chantier tout-puissant – le peuple romain avec ses inscriptions fières, le peuple devant lequel vivaient Gaulois, Grecs, Parthes, Syriens dans une misère effrayante dans les établissements de plusieurs étages de banlieues sombres, acceptant avec indifférence ou même avec une sorte d’intérêt sportif les conséquences de l’expansion militaire: beaucoup de familles célèbres de nobles vieilles familles, descendants des hommes qui ont vaincu les Celtes et les Samnites ont perdu leurs maisons ancestrales en se tenant à l’écart de la précipitation sauvage de la spéculation et ont été réduits à louer des appartements misérables; que, le long de la voie Appienne, se trouvaient les tombes splendides et encore merveilleuses des magnats financiers, les cadavres de la population ont été jetés avec des cadavres d’animaux et la ville a été abandonnée dans une fosse commune monstrueuse – jusqu’au temps d’Auguste, elle a été mise au coffre-fort éviter la peste et devient ainsi le site du célèbre parc de Mécène; que dans Athènes dépeuplée, qui vivait de visiteurs et de la richesse de riches étrangers, la foule de touristes parvenus de Rome resta bouche bée devant les œuvres de l’époque péricléenne avec aussi peu de compréhension que le globe-trotter américain de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, tous pièce d’art amovible ayant été enlevée ou achetée à un prix avantageux pour être remplacée par les bâtiments romains qui ont grandi, colossaux et arrogants, à côté des structures basses et modestes de l’ancien temps…

