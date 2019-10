51% des Américains veulent mettre fin à la liberté d’expression (beaucoup veulent même une peine de prison pour «discours de haine»)… ». Résultat en cours : purge des comptes et démonétisation des médias alternatifs, censure et criminalisation…

De tous les droits garantis par la Constitution, le Premier amendement est sans doute le plus important. Et malgré le fait que notre pays soit construit sur une glorieuse opposition, un sondage réalisé par la Campagne pour la liberté d’expression a révélé que plus de 51% des Américains sont prêts à abandonner les droits garantis par cet amendement, le considérant comme «obsolète».

Introduction rapide au premier amendement

La première chose à faire (jeu de mots), la plupart des gens ne savent même pas ce que protège le Premier amendement.

«Le Congrès ne légiférera pas en ce qui concerne l’établissement d’une religion ou l’interdiction de son libre exercice; ou restreignant la liberté d’expression ou de la presse; ou le droit du peuple de se réunir pacifiquement et de demander au gouvernement d’obtenir réparation pour le règlement de griefs. «

La base de la liberté réside dans ce petit paragraphe. Si vous voulez pouvoir accéder à des informations autres que celles fournies par le gouvernement, ou pouvoir vous exprimer lorsque vous pensez que le gouvernement a tort sans craindre des poursuites de la part du gouvernement, vous devriez être tout à fait horrifié La moitié des Américains sont prêts à s’en débarrasser.

Cela pourrait être dû au fait qu’une énorme majorité d’Américains ne comprend pas le premier amendement. Rapports du CSA:

80% ne savent pas vraiment ce que le Premier Amendement protège réellement. Les personnes interrogées ont estimé que cette affirmation était vraie: « Le Premier amendement permet à quiconque d’exprimer son opinion de toute manière et il est protégé par la loi de toute conséquence résultant de ses pensées ou de ses opinions. »

Ce n’est pas vrai. Le Premier amendement empêche le gouvernement de vous punir pour votre discours (avec des exceptions telles que le fait de crier «au feu» dans une zone bondée pour provoquer la panique).

Mais plus généralement, la liberté d’expression ne signifie pas que vous êtes protégé contre les conséquences sociales de votre discours. Vous pouvez avoir le droit de dire quelque chose d’extrême ou de haineux et de ne pas vous jeter en prison, mais d’autres membres de la société ont le droit de vous éviter. ( source )

C’est quelque chose que nous avons mentionné à plusieurs reprises ici: le fait que vous ayez le «droit» de dire quelque chose ne signifie pas que les autres n’ont pas le «droit» de penser que vous êtes une personne terrible et de ne plus faire affaire. avec vous. La liberté de dire quelque chose ne vous libère pas des répercussions de ce que vous dites. Cela signifie simplement que vous ne pouvez pas être poursuivi pour cela.

Voici ce que l’enquête de la Campagne pour la liberté d’expression a trouvée.

En dépit (ou peut-être à cause de) de ne pas comprendre le premier amendement, 51% ont estimé que le premier amendement était obsolète et devait être reformulé pour «refléter les normes culturelles d’aujourd’hui». Près de la moitié des personnes interrogées (48%) estimaient que «la haine discours »devrait être illégal, la moitié de ces personnes considérant la peine d’emprisonnement comme une sanction raisonnable. Le sondage n’a pas défini le «discours de haine», laissant le choix à l’intimé.

Bob Lystad, directeur exécutif de la Campagne pour la liberté d’expression (CFS), a déclaré au Washington Beacon: «La liberté d’expression est plus menacée qu’on ne le croyait auparavant».

« Les résultats sont franchement extraordinaires … Nos droits à la liberté de parole et à la liberté de la presse ont beaucoup évolué depuis plus de 200 ans, et les gens semblent maintenant les repenser. » ( Source )

Plus de 60% des personnes interrogées souhaitaient voir la liberté d’expression limitée d’une manière ou d’une autre.

Parmi les 1 004 répondants, les jeunes étaient les plus susceptibles de soutenir la limitation de la liberté d’expression et la punition de ceux qui se livraient à un «discours de haine». Près de 60% des membres de la génération Y, âgés de 21 à 38 ans, ont convenu que la Constitution allait trop loin. pour permettre le discours de haine dans l’Amérique moderne »et devrait être réécrit, comparé à 48% des membres de la génération X et à 47% des baby-boomers. La majorité des membres de la génération Y ont également appuyé des lois qui qualifieraient de crime les «discours de haine» – 54% de leurs partisans ont déclaré que les contrevenants devraient faire face à une peine de prison. ( source )

Et comme le «discours de haine» est un terme aussi arbitraire dépendant des caprices de la culture populaire dans de nombreux cas, il s’agit là d’une matière assez alarmante.

Plus alarmantes encore sont les opinions sur la presse libre.

Ici, à OP , nous soulignons les lacunes, les préjugés et les reportages incendiaires des médias traditionnels tout le temps. Mais cela ne signifie pas que nous voulons les voir réduits au silence.

Ce n’est pas le cas pour beaucoup de répondants du sondage du CFS.

57% des personnes interrogées souhaitaient que le gouvernement réprime les journaux et les chaînes de télévision publiant des contenus «biaisés, incendiaires ou faux». 54% souhaitaient que les journalistes soient punis d’une amende ou d’un billet, tandis que 46% estimaient qu’ils devraient être condamnés à une peine d’emprisonnement.

Ils ont différencié les médias traditionnels qui, à leur avis, «vérifient les faits, même s’ils sont parfois erronés ou biaisés» des médias alternatifs, qu’ils ont laissé entendre «autoriser n’importe qui à dire quoi que ce soit». 36% souhaitaient voir une agence gouvernementale examiner le contenu alternatif des médias. et 47% ne voulaient pas que cela se produise.

Nous pensons que les médias alternatifs constituent un équilibre important en cette époque de propagande constante et que les attaques contre les médias alternatifs confirment le fait que ce type de journalisme indépendant menace l’établissement. J’ai été jusqu’à dire que la destruction de médias alternatifs et d’opinions impopulaires peut être assimilée à la combustion de livres virtuels , une comparaison terrifiante pour ceux qui connaissent l’histoire de la censure.

68% des personnes interrogées souhaitaient que des restrictions soient imposées au discours sur les réseaux sociaux.

Facebook était un sujet de discorde particulier. (À partir de la page 13 du sondage.)

38% des personnes interrogées pensent que tous les discours devraient être autorisés sur la plate-forme, tandis que 49% pensent que «Facebook devrait surveiller et restreindre les discours et les points de vue offensants».

Il existe des sujets spécifiques qui figurent en tête de liste des choses que les gens voulaient voir restreintes sur les médias sociaux:

Contenu raciste: 52%

Contenu néonazi: 50%

Contenu islamique radical: 46%

Contenu de déni de l’Holocauste: 35%

Contenu anti-vaccination: 20%

Contenu du déni de changement climatique: 18%

Facebook et d’autres médias sociaux ont fait de grands progrès pour faire d’Internet une chambre d’écho avec la purge de comptes de médias alternatifs , la démonétisation de médias alternatifs et une censure généralisée.

Les médias sociaux eux-mêmes peuvent être à l’origine du changement opéré contre le premier amendement.

Lystad cite un incident dans lequel des étudiants ont enregistré des insultes raciales à l’encontre de personnes de couleur et la vidéo est devenue virale.

Lystad a déclaré que de tels incidents et la montée des médias sociaux pourraient expliquer la volonté accrue des Américains de restreindre leurs droits à la parole.

« Je pense que [nos conclusions] sont alimentées en grande partie par la montée du discours de haine, mais traditionnellement, le discours de haine est protégé dans le Premier amendement », a déclaré Lystad. « La Cour suprême a confirmé ce principe à maintes reprises. »

…

«Le discours de haine devrait être condamné, mais juridiquement, la réponse à un discours que nous n’aimons pas est plus de discours, pas de censure», a-t-il déclaré. « Notre objectif principal est l’éducation et d’aider les gens à mieux comprendre le Premier Amendement, la liberté d’expression, la presse libre et pourquoi c’est si vital pour notre démocratie. » ( Source )

Quand il n’y a pas de presse libre, il n’y a pas de pensée libre.

Si la population ne peut accéder qu’au point de vue approuvé par le gouvernement, la liberté est morte. La liberté de la presse, la liberté de parler et de ne pas être poursuivi en justice, ainsi que la liberté de dissidence pacifique, constituent le fondement même de la liberté…

Daisy Luther

28 octobre 2019