« 20 % de la consommation mondiale d’électricité en 2025 », 4.5 milliards d’internautes : comment Internet tuera la planète

« 20 % de la consommation mondiale d’électricité en 2025 » Comment Internet tuera la planète

2 novembre 2019 Emmanuel

Au-delà du sort douloureusement évident d’une planète dépendante des combustibles fossiles, le changement climatique a un autre croque-mitaine que peu – à l’exception peut-être de Keanu Reeves – seraient prêts à abandonner.

Pourtant, il est responsable d’une part énorme de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre.

En fait, d’ici 2025, il pourrait être responsable de 20 % de la consommation mondiale d’électricité et de jusqu’à 5,5 % de toutes les émissions de carbone.

Et vous le faites en ce moment même.

Ce croque-mitaine est l’Internet des objets (IdO) et le tsunami de données qu’il doit alimenter.

Les universitaires contestent l’idée que nous pouvons réduire considérablement les émissions de carbone en augmentant l’efficacité et en réduisant les déchets.

En fait, ils préviennent que l’explosion d’Internet et l’augmentation de la connectivité via l’IdO et les dispositifs intelligents pourraient faire augmenter les émissions mondiales de 3,5 % d’ici 2020 et jusqu’à 14 % d’ici 2040.

Dans une mise à jour d’une étude évaluée par des pairs réalisée en 2016, le chercheur suédois Anders Andrae affirme que la demande d’électricité de l’industrie des TIC devrait passer de 200 à 300 térawattheures (TWh) d’électricité par an en 2017 à 1 200-3 000 TWh en 2025.

Les centres de données pourraient à eux seuls émettre 1,9 gigatonne (Gt) d’émissions de carbone, soit 3,2 % du total mondial.

Ce n’est pas un hasard si l’augmentation de la consommation d’électricité survient à un moment où l’Internet connaît une croissance sans précédent.

The Next Web a rapporté qu’il y avait 4,4 milliards d’internautes dans le monde au début de l’année, soit une augmentation de 9 % d’une année sur l’autre.

L’Inde a enregistré la plus forte croissance du nombre d’utilisateurs d’Internet, avec 97,8 millions, la Chine et les États-Unis occupant les deuxième et troisième places avec respectivement 50,7 millions et 25,4 millions d’utilisateurs supplémentaires.

Mais il n’y a pas que les gens qui discutent sur Facebook et WhatsApp qui mettent en place des plans payants pour contrôler les émissions. C’est bien plus grand que ça.

L’Internet des objets (IdO) est le réseau de dispositifs intelligents tels que les appareils électroménagers et les véhicules qui contiennent un assortiment d’électronique, de capteurs, d’actionneurs, de logiciels et de connectivité (généralement l’Internet) qui leur permet de se connecter, d’interagir et d’échanger des données.

Les chercheurs américains s’attendent maintenant à ce que la consommation d’énergie de l’Internet triple au cours des cinq prochaines années, un milliard de personnes de plus dans les pays en développement se connectant à Internet, tandis que l’IdO, les robots, les voitures sans chauffeur, l’intelligence artificielle et la vidéosurveillance se multiplient de façon exponentielle dans les pays riches.

Selon les projections de Gartner, il y aura 20 milliards de dispositifs interconnectés d’ici 2020.

Et maintenant, revenons à notre question du jour : combien de barils de pétrole l’Internet consomme-t-il ?

Selon les estimations actuelles, Internet consomme environ 3 à 5 % de la production mondiale d’électricité, ce qui équivaut à 1 068 TWh à mi-parcours.

Les statistiques estiment qu’un baril de pétrole peut produire environ 578 kWh d’électricité.

Pour produire 1 068TWH d’électricité, il faudrait donc 1 847 750 000 barils de pétrole, soit 1,8 Gbbl en abrégé.

C’est une énorme quantité de pétrole.

Cependant, le pétrole ne représente que 3 % de notre mix électrique, soit 55 432 000 barils.

Heureusement, nous ne sommes pas sur le point de manquer de pétrole pour alimenter l’Internet, étant donné que le monde a produit en moyenne 94,7 millions de barils de pétrole chaque jour en 2018. Même une multiplication par six comme l’a prédit Andrae nous laisserait encore bien couverts.

Ce qui est troublant, c’est la quantité de gaz à effet de serre que notre océan de choses connectées va rejeter.

La Fin du Jeu ?

Alors que le changement climatique devient un ennemi redoutable et que l’attention négative se déplace vers les combustibles fossiles sur ce champ de bataille, la plupart oublient Internet, l’outil même utilisé pour organiser l’action sur le changement climatique. Pourtant, ce même outil est en train de devenir l’un de nos pires émetteurs de gaz à effet de serre. Chaque fois que nous utilisons des données, nous contribuons à la destruction de la planète.

Et dans ce cas, il est difficile de faire du pétrole le monstre.

Au lieu de cela, l’activisme contre le changement climatique, qui est en grande partie sur le web, est alimenté principalement par le charbon, qui représente près de 40 % de l’électricité que nous consommons dans le monde.

En d’autres termes, selon l’endroit où vous vivez, chaque fois que vous vous connectez en ligne, il y a des chances que vous tuiez la planète avec un autre morceau de charbon sale.

Source: Oil Price, le 28 octobre 2019 – Traduction par Aube Digitale