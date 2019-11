BIG MOTHER…Rares lectrices, pardonnez-moi, mais il nous faut en parler : les femmes, la féminisation et notre effondrement en occident (Guillaume Durocher, Unz.org) :

Dans une interview avec le Sunday Times , la journaliste Decca Aitkenhead a demandé aux Clinton si quelqu’un avec une barbe et un pénis pouvait être une femme, ce à quoi Chelsea a répondu avec insistance: « Oui ».

Cependant, comme l’a décrit Aitkenhead, Hillary avait l’air « mal à l’aise » et a blâmé les écarts de génération pour être moins tolérante.

‘Errr. J’apprends juste à ce sujet, répondit Hillary. «C’est une très grande discussion générationnelle, parce que ce n’est pas quelque chose avec lequel j’ai grandi ou vu. Il faudra beaucoup plus de temps et d’efforts pour comprendre ce que cela signifie que de vous définir vous-même différemment. ‘

Cette sorte de folie a été longue à venir. La vérité est que la civilisation occidentale se féminise progressivement depuis au moins deux siècles. Le déclin des hommes est devenu un sujet de conversation à la périphérie des principaux médias. Le déclin des hommes a été à la fois biologique, économique, social et moral.

En Europe occidentale, le déclin des hommes a été systématisé par le biais de quotas en faveur des femmes. En juin 2000, la France a voté une loi obligeant les partis politiques à avoir 50% de candidates. Aujourd’hui, la Commission européenne a pour objectif déclaré d’avoir au moins 40% de femmes parmi les cadres, objectif qui ne peut être atteint que par une discrimination systématique à l’égard des hommes dans les promotions. L’UE veut imposer un quota légal similaire pour les sociétés européennes cotées en bourse, avec 40% de femmes dans tous les conseils d’administration. Cela s’appliquerait également à des domaines tels que la technologie et les sciences, où il ya peu de candidates au départ.

Au risque de décourager les gens, et je pense que nous devrions toujours être réalistes, je pense que le déclin des hommes n’a pas encore pris fin . En Europe occidentale, le processus d’expulsion des «hommes blancs de plus de 50 ans» excédentaires – expression courante en France – n’a pas été achevé. Bien qu’il existe certaines protections aux États-Unis, je soupçonne que le «capital éveillé» et les départements des ressources humaines pieux deviendront plus agressifs dans la discrimination à l’égard des hommes, au nom de l’égalité des chances entre les sexes, elle-même équitablement assimilée à l’égalité des chances.

La prédominance de la femme n’est pas sans conséquence pour la liberté et l’excellence. Un sondage Pew de 2015 a révélé que les femmes étaient près de 50% plus susceptibles que les hommes d’appuyer la censure gouvernementale sur les «déclarations offensantes envers les groupes minoritaires». Les femmes, en particulier les femmes de gauche, sont plus intolérantes sur le plan politique: un sondage a révélé que 30% des femmes démocrates avaient bloqué , désapprouvé ou cessé de suivre quelqu’un en ligne pour des raisons politiques, contre seulement 8% des hommes républicains. Le London Times a rapporté en mai 2016 que les étudiantes étaient en majorité favorables à la censure des publications universitaires si celles-ci étaient «considérées comme offensantes pour certains groupes».

Naturellement, un certain nombre de déclarations véridiques peuvent être douloureuses ou «considérées comme offensantes pour certains groupes». Plus important encore, toute suggestion selon laquelle les hommes et les femmes ont des différences biologiques et psychologiques significatives et doivent donc, dans une certaine mesure, avoir des rôles sociaux différents, sera considérée « offensive. »

Cela met en évidence le caractère auto-renforçant de la féminisation des sociétés occidentales.

Toute discussion rationnelle et factuelle sur l’égalité des sexes et les bons rôles pour les sexes est impossible dans notre société. C’est impossible parce que nous ne pouvons même pas nous résoudre à reconnaître la réalité du sexe biologique – d’où la folie de plus en plus répandue de permettre aux transsexuels de sexe masculin à féminin de participer et donc de dominer le sport féminin.

Face à une telle folie, toute notre sagesse ancestrale et la science moderne – sans parler de mes propres gribouillis – sont tout à fait inutiles: personne ne peut aider ceux qui sont trop malhonnêtes ou lâches pour voir ce qui est devant leur propre nez.

Cependant, dans l’intérêt de nos jeunes garçons blancs – qui sont déjà boucs émissaires pour les inévitables échecs dans la réalisation de l’égalité et qui doivent prendre leur place dans la société en tant qu’hommes fiers et confiants -, je donnerai un bref aperçu des les relations entre les sexes pourraient ressembler à une société en bonne santé.

Si vous vous engagez dans une entreprise de groupe difficile physiquement – disons que vous déménagez dans une maison différente avec tout votre mobilier – vous constaterez généralement que les hommes et les femmes reprennent leurs rôles traditionnels. Les hommes vont littéralement faire le gros du travail et construire le mobilier, tandis que les femmes vont nettoyer, cuisiner et apporter un soutien moral (dont la valeur ne doit pas être sous-estimée).

Les femmes semblent également être les forces naturelles qui appliquent les valeurs sociales . Tandis que les hommes contrôlent depuis toujours le clergé et les médias, ce sont les femmes qui harcèlent leurs hommes pour respecter les normes sociales établies par la société et être respectables . (C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les homosexuels sont devenus si importants dans l’extrême droite puisque ce dernier est devenu hérétique.) Il est dit que les femmes spartiates assassineraient leurs propres fils si ceux-ci fuyaient jamais la bataille et que c’étaient des femmes byzantines qui assassinaient les soldats qui avaient reçu l’ordre de détruire les icônes chrétiennes. Aujourd’hui, partout en Europe, vous constaterez que les femmes âgées sont pratiquement les seules à se rendre dans les églises des villages.

À mesure que nous nous sentons à l’aise, nos sociétés et notre culture se sont féminisées et infantilisées. Aujourd’hui, il semble que les femmes projettent leurs instincts maternels sur tous les «groupes de victimes» approuvés du monde: homosexuels, migrants et minorités sont tous leurs enfants substituts symboliques. Toute mesure qui ne considère pas ces groupes comme «égaux» avec les familles européennes hétérosexuelles qui élèvent des enfants – même si elles sont bénéfiques pour le bien commun – est alors considérée comme un simple «harcèlement». Aux États-Unis, les femmes démocrates blanches ont conduit la plupart des se tourner vers la revendication de résultats raciaux égaux, même si la discrimination est nécessaire.

Le plus évident est le service militaire . Les hommes étant physiquement beaucoup plus puissants que les femmes, les sociétés ont toujours discriminé les hommes en les obligeant à servir dans l’armée, tandis que les femmes restaient en sécurité chez elles. (Hollywood n’a pas encore tenté de montrer à quel point les femmes noires indépendantes et puissantes étaient essentielles au succès des atterrissages du jour J, mais il reste encore du temps.) L’attente sociale que les femmes restent à la maison pour s’occuper de leurs enfants est cette. Une espèce organisée de manière optimale aura des rôles sexuellement spécialisés, dans une certaine mesure, au profit de l’espèce.

Les Spartiates, les Aztèques et Mussolini étaient tous d’accord: l’accouchement – probablement l’expérience la plus intense qu’un postmoderne puisse vivre aujourd’hui – est pour les femmes ce que la guerre est pour les hommes. Et donc, ce n’est probablement pas une coïncidence si l’autorité des hommes s’est complètement effondrée en même temps que la paix a triomphé sur nos terres.

En 1914, les nations occidentales dominaient le monde et la race blanche constituait peut-être un tiers de la population mondiale. Depuis lors, les pays occidentaux sont en chute libre et les Occidentaux eux-mêmes deviendront des minorités dans leurs propres patries historiques dans quelques décennies. C’est un renversement historique! Ces développements ont coïncidé avec la démocratisation et, en particulier, le suffrage féminin.

L’idée que les poursuites féminines sont moins nécessaires et honorables, ou que les femmes ont toujours été impuissantes, est une diffamation vulgaire féministe contre la femme.

Je doute que le processus de féminisation puisse être inversé, du moins dans un avenir rapproché. Je ne pense même pas qu’il a atteint son apogée .

L’histoire occidentale est marquée par des cycles de décadence et de renaissance. Pour les vieux païens, la montée du christianisme a été un désastre. Le renouvellement n’a cependant pas eu lieu par des tentatives de réinitialisation de l’horloge. Le projet réfléchi et zélé du philosophe empereur Julian de restaurer le polythéisme s’est soldé par un échec cuisant. La renaissance est venue plutôt avec l’ascension d’une forme de christianisme germanisée au Moyen Âge, ouvrant la voie aux croisades, à la Reconquistade l’Espagne et la conquête européenne d’une grande partie du monde. De même, Tocqueville était éminemment réaliste au XIXe siècle, sachant que la «démocratie» (en d’autres termes, l’âge des masses) était inévitable.

La hiérarchie et une sorte d’aristocratie ne pourraient revenir que plus tard, sous une forme très différente, au XXe siècle. Je crois donc que la féminisation est la règle: notre mode de vie signifie que cela ne sera pas changé. Je ne suis même pas particulièrement optimiste vis-à-vis des Européens de l’Est ni des Chinois. Je suppose que les hommes de ces derniers s’effondreront dès que leur mode de vie correspondra au nôtre. Mais cela n’empêche pas le renouvellement. . . nous devons nous adapter, créer de nouvelles formes, être créatif. . . Les jeunes hommes devront relever le défi.