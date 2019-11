11 000 experts proposent notre extermination pour lutter contre le réchauffement climatique ; médecine interdite aux racistes et sexistes en Grande-Bretagne ; il était temps en effet ! Question : qui réduira le nombre des experts, banquiers, élites humanitaires ?

https://www.zerohedge.com/health/11000-experts-make-modest-proposal-end-global-warming-just-kill-billions-people

Plus de 11 000 experts du monde entier se sont rassemblés pour demander des solutions à l’urgence climatique, notamment le contrôle de la population , qu’il convient de « stabiliser – et, dans l’idéal, de réduire progressivement – dans un cadre garantissant l’intégrité sociale ».

» Nous déclarons, avec plus de 11 000 scientifiques signataires du monde entier, clairement et sans équivoque que la planète Terre est confrontée à une urgence climatique « , ont averti les scientifiques dans l’édition de mardi de BioScience , dans un rapport contenant de nombreux graphiques effrayants. deviner que Tony Heller pourrait s’amuser avec.

La solution? Moins de gens!

Une fois absorbés les uns après les autres, les graphiques présentent une tendance dévastatrice pour la santé planétaire. De la consommation de viande aux émissions de gaz à effet de serre et à la perte de glace, en passant par l’élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes, ils dressent un sombre portrait de 40 années d’opportunités gâchées. Les scientifiques lancent un appel spécifique aux décideurs politiques pour qu’ils mettent en œuvre rapidement un changement systémique dans les politiques énergétique, alimentaire et économique. Mais ils vont plus loin dans le territoire politiquement difficile du contrôle de la population. Il «doit être stabilisé – et, idéalement, progressivement réduit – dans un cadre garantissant l’intégrité sociale», écrivent-ils. – Bloomberg

« Nous sommes encouragés par une récente vague d’inquiétude », lit-on dans la lettre. « Des organismes gouvernementaux font des déclarations d’urgence climatique. Des écoliers frappent. Des actions en justice pour écocide sont en cours. Les mouvements de citoyens à la base exigent des changements et de nombreux pays, états et provinces, villes et entreprises réagissent.

Les dirigeants du monde consulteront peut-être la Chine, qui aurait stérilisé des femmes musulmanes dans leurs tristement célèbres camps de rééducation.