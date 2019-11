https://www.dedefensa.org/article/du-retour-de-malthus-et-du-devoir-de-depeuplement

https://lesakerfrancophone.fr/ce-sont-les-couteuses-politiques-climatiques-qui-ont-declenche-les-emeutes-au-chili-de-meme-que-les-manifestations-de-gilets-jaunes-en-france

Or s’il y a système il y a répétabilité, et donc on devient prévisible. Il faut voir le génie bonapartien aussi sous cet angle : non seulement il fait bien son travail (étant issu de l’artillerie Bonaparte préfigure la guerre de l’époque industrielle) mais il a des personnes en face de lui qui ont des rigidités intellectuelles insurmontables. Ce n’est pas seulement une rigidité de penser la chose militaire, c’est surtout qu’il s’agit de personnes qui n’ont pas l’habitude de s’adapter à la réalité puisque d’habitude la réalité doit s’adapter à eux.

Ah si vous pensiez à Karl Rove et sa capacité à modeler le réel, eh bien oui nous y voilà ! La terreur LGBT-SJW est tout aussi déconnectée de la réalité puisque tout se passe dans une sphère étanche à la réalité non seulement physique mais aussi humaine. Par exemple on apprend aujourd’hui que la système de santé britannique s’apprête à ne plus soigner les « racistes » et les « sexistes » ( https://summit.news/2019/11/05/uk-national-health-service-to-deny-treatment-to-racists-and-sexists/ ) ouvrant ainsi la porte à une révolution qui sera inéluctable par nécessité absolue et faute d’alternative. (Le Grand Bond En Avant V2.0 n’est plus très loin…)