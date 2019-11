Je suis là pour vous rassurer ! Découvrez Lilia Bedman, star people et Instagram, modèle et épouse du leader du terrifiant parti d’extrême-droite VOX en Espagne :

Lidia Bedman dans une image de fichier IG

La «première dame» de Vox a assisté au rassemblement de Vistalegre avec ses enfants pour soutenir son mari. Il différencie toujours son travail de la politique

Santiago Abascal, un divorce et une femme ‘instagramer’: « Si vous me reprochez pour ça, je m’en fous »

Lidia Bedman (33 ans) a une carrière loin de la vie politique de son mari, Santiago Abascal. Alors que le dirigeant de Vox prépare sa campagne électorale et sa vie bouleversée en politique, son épouse triomphe en tant qu ‘ »influente » avec 150 000 abonnés sur Instagram. Bedman a toujours gardé un profil éloigné de l’homme politique et dans les réseaux, il parle de la mode, de la maternité et du sport. Cependant, quelque chose a changé dimanche dernier.

Bedman voulait soutenir son mari lors de la deuxième réunion organisée par Vox à Vistalegre et c’est pourquoi elle a assisté à l’événement avec ses enfants. Bien que Lidia ne soit pas apparue à la barre en tant que «première dame» du parti, elle a publié un article sur Instagram montrant son engagement en faveur de la cause.

La fille du mariage Abascal-Bedman lors du rassemblement

L’influenceur a publié un instantané de l’arrière du scénario du rallye. Dans celle-ci, vous pouvez voir sa fille aînée brandir deux drapeaux : un Vox national et un Vox blanc, le même que celui que le public a déplacé pour recevoir Abascal. Bedman a accompagné l’image du texte « L’Espagne toujours », qui correspond au slogan de campagne du parti. En dépit de cette petite incursion dans la politique, Bedman revint à la vie dans son prochain récit, dans lequel il racontait où se trouvaient les chaussures que sa fille avait apportées au rassemblement.

Abascal et Bedman se sont mariés en octobre dernier après quatre ans de fréquentation et deux enfants communs. Bien qu’elle ne se prononce pas politiquement, c’est pendant les moments de repos, tels que les week-ends et l’été, qu’elle partage des instantanés sur la famille avec son mari et ses enfants.

