La société bourgeoise encourage la féminisation comme moyen de réduire le nombre de loups et de les submerger par les moutons/moutonnes, elle encourage la substitution de l’avoir à l’être et toutes les valeurs de la résignation. Les bourgeois apprennent aux enfants à jouir d’être soumis!

Le système produit la société civile, les non-citoyens, la masse qui lui conviennent pour se perpétuer et se reproduire.

Autrement dit le système produit ses moutons.

La société civile chère aux conservateurs comme Edmund Burke ne peut se révolter car elle n’est pas différente, pas déviante , elle est déjà conforme.

Nos sociétés sont des sortes d’élevages de moutons.

Ceci comporte une grande part de vérité . Il suffit comme vous le faites de penser à tous ces conformismes modernes vehiculés par l’école, par les médias, par les applications digitales.

Pensez aux consoles de jeux que Macron va faire distribuer ! Il est malin le bougre.

Les élites ont compris et elles protègent leurs enfants de tout cela pour qu’ils restent des élites. Les élites font vivre leurs enfants dans un autre monde que celui qu’elles créent!

La société civile ne peut se révolter car elle est déjà un produit du système. Elle est intégrée.

Les moutons ne se révoltent pas pour être autre chose que des moutons , non ils se révoltent parce que l’on baisse leur ration de nourriture et rogne sur la qualité.

Je pense beaucoup de cette façon.

Nous sommes au delà de Baudrillard et de Henri Lefebvre qui ont tracé la voie de ce type de vision critique.

C’est la thèse de Michel Clouscard philosophe méconnu, ancien communiste et ensuite passé à la droite extrême identitaire .

Clouscard pense que le combat pour se ressaisir ne peut être mené qu’à l’intérieur des frontières, dans un groupe qui a une identité : on ne peut le faire dans le monde universel et ouvert que veulent les idéologues marxistes et globalistes . On est submergé dans l’universel , sans possibilité d’y échapper. Le combat c’est ici et maintenant, pas dans les nuages de l’universel.

Je partage les conclusions de Michel Clouscard mais je suis moins pessimiste et je crois au pouvoir de la pensée critique.

La pensée critique nous apprend que le système est un moment de l’histoire et que la dialectique n’est pas morte: le positif, le négatif, les contraires s’affrontent, l’énergie, le mouvement sont encore là. Les Gilets c’est de l’énergie pure, brute.

Les moutons dominent en nombre , mais il y a encore des loups, dieu merci!

Vous savez que je défends la conception Hobbesienne selon laquelle l’homme est un loup pour l’homme ; et que c’est ce qui fait sa dignité d’homme.

Ce qui fait que la notion de progrès n’est pas pure foutaise, c’est le combat, la révolte. Il y a un mouvement de l’histoire et ce mouvement est accompli par le moyen de luttes, pas par le consensus comme le voudrait Macron et la bourgeoisie du pognon qu’il représente..

C’est la lutte, ce sont les luttes qui font avancer.

La pensée bourgeoise nie le caractère humain des luttes, de la guerre, de la volonté de puissance, de l’héroisme parce qu’en tant que classe elle veut que l’histoire s’arrête, elle veut conserver, économiser, accumuler, d’ou son leitmotiv ; ô temps suspend ton vol, pourvu que cela dure!

La société bourgeoise encourage la féminisation comme moyen de réduire le nombre de loups et de les submerger par les moutons/moutonnes, elle encourage la substitution de l’avoir à l’être et toutes les valeurs de la résignation. Les bourgeois apprennent aux enfants à jouir d’être soumis!

Mais l’histoire ne s’arrête pas.

Le système est épuisé par ses contradictions, par la finitude, la preuve il est obligé de rogner sur la nourriture et la reproduction des moutons et cela devient conflictuel.

BRUNO BERTEZ