Oh, ce général Georgelin….

Le représentant spécial d’Emmanuel Macron pour la reconstruction de la cathédrale s’en est pris en des mots peu amènes à l’architecte en chef des monuments historiques Philippe Villeneuve.

« Je lui ai déjà expliqué plusieurs fois […], qu’il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse pour que nous puissions sereinement faire le meilleur choix pour Notre-Dame, pour Paris, pour le monde », a-t-il balancé, avec un léger sourire.

L’intéressé, maître d’œuvre du chantier donc, n’était pas présent dans la salle. Mais il s’était déclaré le matin même dans les colonnes du Figaro favorable à une reconstruction à l’identique de la flèche, qui s’est effondrée lors de l’incendie du 15 avril.

Ce coup de sang tend à révéler une certaine tension à la tête du chantier de reconstruction de Notre-Dame. Philippe Villeneuve et le général Georgelin semblent toutefois s’accorder sur un point : les deux jugent possible que les travaux soient achevés en 2024. Un délai remis en cause par de nombreux architectes.

