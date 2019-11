Non habemus Papam…

Contrairement aux Papes précédents, François parle souvent du diable et non d’un point de vue doctrinal, mais purement pastoral, dans la ligne de la spiritualité ignatienne du discernement des esprits et de la lutte personnelle contre Satan. Il semble que le Pape parle d’expérience. Il nous donne donc des indications utiles et concrètes sur la façon dont le diable agit, s’insinue dans notre esprit, nous effraie, nous séduit, nous tente de pécher et sur la façon de le reconnaître et de le chasser. Mais il semble que François cède parfois lui-même.

Il prêche l’ouverture vers les pauvres, les immigrés et les marginalisés, mais en pratique, il entretient des contacts amicaux avec toutes les grandes puissances internationales traditionnelles ennemies de l’Eglise catholique, sans les critiquer: le monde protestant, le monde communiste, le monde juif, le monde islamique, la franc-maçonnerie. Et avec quel résultat? Serait-ce là le Pape de tous?

D’abord, au milieu d’une conduite de maîtrise de soi normale, on remarque parfois l’excès de rire, avant de retrouver ensuite un regard renfrogné ou un froncement de sourcils, comme s’il en avait après quelqu’un. Pourquoi ces sautes d’humeur? Avez-vous déjà vu de telles choses chez le bienheureux Pie IX? Ou Léon XIII? Ou saint Pie X? Ou Benoît XV? Ou Pie XI? Ou Pie XII? Ou chez saint Jean XXIII? Ou chez saint Paul VI? Ou saint Jean Paul II? Ou Benoît XVI?

On a l’impression que ce rire est la réaction à un fort malaise intérieur. Un tel rire, en effet, ne sent pas la spontanéité, mais l’exagératiion. Laissons les acteurs de la télévision faire rire les foules. Un Pape, comme le Christ, doit attirer par sa charité et sa compassion ouvertes à tous, spécialement aux plus souffrants et aux perdus de cœur.

Ces facteurs expliquent probablement pourquoi François ne parvient pas à tenir les rênes de l’Église. Il semble débordé, mais en même temps, il semble qu’il n’en fait pas assez pour arrêter la catastrophe. Il ne parvient pas à guérir les conflits internes, mais par sa partialité, il les exacerbe. On a l’impression que la conversion ne concerne que les catholiques, mais pas les non-catholiques. Il insiste trop sur la diversité et trop peu sur l’unité. Il prêche la miséricorde et le dialogue, sauf à se déchaîner avec un ton offensant contre les traditionalistes. Il prêche la communion, la charité et la fraternité, mais ne précise pas sur la base de quelles vérités communes ces valeurs doivent être fondées.

Il réussit non pas en tant que Pape, mais en tant que personnage brillant qui sait satisfaire les goûts, les idées et les intérêts des foules influencées par les modernistes, par les mondains, par les rahnériens, les freudiens, les communistes, les francs-maçons, les luthériens, les musulmans et les agnostiques et – dernière découverte – les magiciens, les sorciers et les idolâtres d’Amazonie.

En outre, l’Église du Pape François ne semble pas avoir de buts religieux, spirituels, surnaturels, ou célestes de vie éternelle, mais seulement des buts économiques, sociaux, politiques, populistes, écologiques, terrestres, humanistes, complètement immergés dans le devenir de l’histoire.

Elle ne semble pas offrir au monde un message divin verbal et conceptuel, révélé, gardé infailliblement par l’Église, universel, absolument et immuablement vrai, formulé en dogmes ou articles de foi, obligatoire pour tous en vue du salut éternel, mais elle doit seulement « écouter » le monde, se rendre attrayant au monde, apprécier le monde ou, comme ils disent, la « modernité », se mélanger au monde, prendre et recevoir du monde, vivre avec les autres religions sans prétention d’être supérieurs, de les corriger et de conduire leurs fidèles au catholicisme.

Peut-on descendre plus bas ?

Considérant l’accumulation et la multiplication, depuis le début du pontificat du Pape François, de ses actes qui ne semblent pas être, de diverses manières et mesures, conformes à ses devoirs de Pasteur universel de l’Église, dans un crescendo impressionnant qui culmine avec son récent acquiescement à la présence sacrilège de l’image de la déesse Pachamama dans les jardins du Vatican, dans la Basilique Saint-Pierre et dans l’église romaine de S.Maria in Traspontina, avec un culte annexe qui lui a été rendu par le peuple, il semblerait opportun qu’un appel fort au Saint-Père ne vienne pas de groupes léfebvristes ou ultra-conservateurs, qui, sur la base de rejet ou de malentendu dans la compréhension des doctrines du Concile, n’ont pas les papiers en règle pour des actions de ce genre



Qu’est-ce qui empêche un grand nombre de prélats, évêques et cardinaux de faire entendre publiquement leur voix autorisée en tant que Successeurs des Apôtres, pour soutenir les très rares Confrères courageux, qui se sont opportunément exprimés avec une grande sagesse et en même temps un respect filial et sincère pour le Vicaire du Christ, pour le confort et la lumière des fidèles et pour le bien de l’âme du souverain Pontife lui-même ?

Pensent-ils qu’ils ont raison parce qu’ils représentent une très grande majorité relativement à ceux qui s’expriment? Mais la sagesse et la prudence sont-elles toujours du côté de la majorité? Peut-être qu’ils n’ont pas été capables de juger ce qui s’est passé? Mais alors qui les a promus évêques et cardinaux? Pour juger de quoi? De matchs de football ou des cours de la bourse ?

Pourquoi sont-ils silencieux? De quoi ont-ils peur? De la colère du Pape? D’être dégradés? De perdre le chapeau de cardinal ou le siège épiscopal? Et la colère divine n’existe-t-elle pas? Craignent-ils la désapprobation des modernistes? Ont-ils peur que la franc-maçonnerie leurs coupent les fonds ou suspendent leur financement? Toutes ces raisons sont abjectes et mesquines, à condition qu’elles soient vraies, comme je crains, du moins en partie, qu’elles le sont.