Vladimir Putin: « The Dollar Enjoyed Great Trust Around The World. But For Some Reason It Is Being Used As A Political Weapon, Imposing Restrictions. Many Countries Are Now Turning Away From The Dollar As A Reserve Currency. US Dollar Will Collapse Soon. »

Assad a également exprimé une vision réaliste du système gouvernemental américain :

Question 13 : En ce qui concerne le comportement américain ici, en particulier en ce qui concerne le pétrole syrien, ne croyez-vous pas que ce comportement est celui d’un gouvernement mafieux ? Et quelles sont les pertes pour la Syrie du fait du comportement de Washington ? Président Assad : Vous avez absolument raison, non seulement parce qu'ils pillent le pétrole, mais aussi parce que l'Amérique est structurée comme un système politique de gangs. Le président américain ne représente pas un État - il est le PDG de la société États-Unis. Derrière ce PDG, il y a un conseil d'administration qui représente les grandes sociétés américaines - les véritables propriétaires de l'État - sociétés pétrolières et armées, banques et autres groupes de pression. En ce qui concerne le pétrole syrien, il s’agit donc du résultat attendu du régime américain, dirigé par des sociétés agissant pour leurs propres intérêts.

Assad poursuit en expliquant que voler le pétrole était également la raison pour laquelle les nazis ont envahi l’Union soviétique. Il observe en outre :

Nous pouvons très simplement assimiler la politique américaine d'aujourd'hui à la politique nazie : expansion, invasion, atteinte aux intérêts d'autres nations, violation du droit international, des conventions internationales, des principes humains et autres, le tout pour le bien du pétrole. Quelle est la différence entre cette politique et la politique nazie ? Quelqu'un du régime américain peut-il nous donner une réponse à cette question ? Je ne le pense pas.