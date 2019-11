La phrase du soir et Notre Drame de Pas rire… Macron s’est auto-désigné comme le fer de lance mondial contre le populisme, il a réussi à s’imposer et à devancer Tony Blair qui voulait jouer le même rôle vedette et en toucher les récompenses financières (Bruno Bertez)

16 novembre 2019

MACRON N’A NULLEMENT LA TROUILLE, IL VIT, IL BAIGNE DANS LA CONGRATULATION.

BRUNO BERTEZ

L’observation de ce qui se passe avec les gilets jaunes indique que le peuple est à nouveau en train de subir une défaite historique.

Tout ce que fait Macron est destiné à profiter aux ultra riches, aux très grandes fortunes, aux entreprises financialisées, et à l’étranger. Pour l’étranger d’ailleurs Macron mêne un combat exemplaire . Un combat de classe. Ce combat concerne toute l’hyper classe mondiale car le populisme est un problème commun, il suffit de lire les productions des think tanks.

Personne ne le dit car ces catégories ont l’intelligence de ne pas se manifester, elles sont absentes, silencieuses. Macron s’est auto-désigné comme le fer de lance mondial contre le populisme, il a réussi à s’imposer et à devancer Tony Blair qui voulait jouer le même rôle vedette et en toucher les récompenses fiancières. Ces classes et hyper classes lui laissent les mains libres, remarquez le .

Macron est en train de gagner c’est une évidence, il suffit de compter ce sur quoi il a du lacher: quasi rien et ce rien dérisoire qu’il a laché d’une main, il l’a repris d’une autre main. En revanche il a pris, il a prélevé, et pour longtemps car ce qu’il a fait engage l’avenir long.

Son diagnostic de départ, qu’il a explicité à ses sponsors était que le peuple, la rue étaient un tigre de papier, ce fut son expression. Et il a vu juste. Il a ridiculisé les rodomontades des Zozos du style Mélenchon.

Macron a réussi à diviser et même si il y a encore beaucoup de sympathisants au mouvement de révolte, il y a peu de soutien aux révoltés car Macron a réussi à les marginaliser en les dévalorisant. Personne dans la bourgeoisie moyenne qui était un enjeu, n’a envie de ressembler à ces braillards .

Il n’y a pas de soutien concret, réel, engagé. Il y a beaucoup de spectateurs. C’est l’habileté du pouvoir que d’avoir réussi cela. L’autre succés c’est le saucissonage, la division des catégories professionnelles et socio professionnelles; et cela il l’a réussi par l’entente secrète avec les leaders syndicaux, tous jaunes mais dans un autre sens, au sens de « achetés ».

La trahison des corps constitués, que sont les partis, les sénateurs, les syndicats, la presse, les stars, les personnalités influentes est pour beaucoup dans sa victoire. il sait menacer, faire chanter, récompenser, flatter et les circonstances lui sont favorables: personne n’a de légitimité en soi dans le système français, tout le monde dépend d’en haut, tout vient d’en haut. Il a même réussi à mettre dans sa poche les corrompus menacés de prison, les Sarkozy , les Bayrou, …, les rebellocrates qui avaient des choses à cacher …

Les corps intermédiaires ont fait en sorte de ne surtout pas voir le lien entre les différentes revendications, en sorte de ne pas unifier, de ne pas en montrer la logique cachée. Ils ont, comme Mélenchon ou Marine joué le jeu de l’émiettement, du partiel. Et ils ont laissé les révoltés aller dans le mur. Tirant même vers la fin, le tapis sous leurs pieds.

Toute la société est tombée dans le piège bien dressé il faut le dire , le piège des « ismes »: racisme, islamisme, féminisme, jeunisme, modernisem, genrisme, veganisme et j’en passe et des meilleurs comme disait le regretté San Antonio. Un homme qui en avait, lui.