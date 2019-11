Bergoglio et la tyrannie postmoderne

Le Pape leader de la gauche mondiale

16 Nov 2019 | Actualités

Il a prononcé hier devant une assemblée de juristes, un discours que ne désavouerait le plus extrémiste des leaders d’extrême-gauche: là, il en fait trop, et il pulvérise les bornes du politiquement correct. Marco Tosatti a relevé la comparaison diffamatoire, à peine subliminale, faite entre les mouvements souverainistes et le nazisme!

Le discours prononcé vendredi par le Pape devant les participants au XXe congrès de l’Association Internationale de Droit pénal mérite d’être lu en entier. Jean-Luc Mélenchon, ou Olivier Besancenot (je dis au hasard) ne le désavouerait pas. Nul doute qu’il plaira surtout à ceux qui ne rêvent que d’une chose: détruire l’Eglise.

Il y est question, en vrac, des délits économiques « aussi graves que des crimes contre l’humanité »: d’un nouveau crime, contre l’environnement, celui-là, baptisé « écocide », que le CEC doit inclure d’urgence parmi les péchés et que la communauté internationale doit reconnaître comme « crime contre la paix » et sanctionner comme tel. De la lutte contre la soi-disant « culture de haine » (là, on a droit au clin d’œil aux leaders d’extrême-gauche latino-américains, Morales, Lula et Cie, avec l’allusion aux « fausses accusations portées contre des dirigeants politiques, par le biais de moyens de communication, d’adversaires ou d’organes judiciaires colonisés »).

Et ainsi de suite.

De ce bric-à-brac qui tient plus de la harangue « révolutionnaire » (datée années 70, le Pape retarde d’un combat) que du credo politiquement correct auquel nous sommes désormais habitués de sa part, Marco Tosatti a extrait un passage particulièrement choquant, en particulier si l’on songe à ce qui se passe en ce moment au Chili, dont nous avons parlé hier: