Gallup, qui rappelle qu’à la fin des années 1970, 73% des citoyens US faisaient confiance aux grands réseaux (écrits, radios et TV) de ce que nous nommons presseSystème ; aujourd’hui, le chiffre est de largement moins de 50%, c’est-à-dire 41%. Qui plus est, et c’est un point essentiel qui donne l’état réel d’entropisation de la réalité objective dans la perception des gens, et donc le degré d’effondrement cognitif, la confiance générale de 41% est extraordinairement partagée selon les tendances politiques impliquant que cette source (la grande presse devenue presseSystème) que 73% jugeaient objectivement crédible en 1978 est aujourd’hui acceptée comme crédibles par une catégorie de citoyens non pas au nom de l’objectivité, mais au nom du parti et de l’opinion qu’elle défend, et à l’inverse dénoncée pour la même raison par les citoyens des autres partis. Ainsi, 69% des démocrates interrogées font confiance à la presseSystème qui est pro-démocrate quasi-unanimement, contre 36% des indépendants et un minuscule 15% des républicains. Ce sont des chiffres d’une discorde civile sans précédent, où le public abandonne les faits qu’il est devenu impossible d’identifier, pour les seules opinions non étayées par les faits. « Dans l’espace politique, il n’est plus nécessaire d’avoir des faits pour étayer ses affirmations, explique Talia Stroud, directrice du Center for Media Engagement de l’Université du Texas. Le résultat est une population à la limite du cynisme, où les gens négligent tout ce qui va à l’encontre de leurs opinions. »

Plus encore, on pourrait parler d’une “solitude cognitive” dans la mesure où le citoyen est enfermé dans une opinion qu’il ne peut confronter à l’épreuve des faits, ce qui à la longue, dans une environnement où il n’ignore pas que la diversité des opinions et des faits existe, peut entraîner même le doute à propos de ses propres opinions et l’isoler complètement, c’est-à-dire jusqu’à une sorte de nihilisme cognitif, ou nihilisme d’opinion, c’est-à-dire à une sorte d’irrémédiable tendance à ne plus croire à rien. Le NYT cite un monsieur Matt Stanley, administrateur d’une école et démocrate inscrit pour les élections dans son parti, qui ajoute la question des réseaux sociaux à celle de la presseSystème et institutionnalisée : « Les médias sociaux, ça embrouille tellement les choses. Il y a tellement d’informations qui sont biaisées que personne ne croit plus à rien. Il y a tant de choses que vous ne savez plus quoi croire, alors c’est comme s’il n’y avait rien. »

C’est une situation singulière, qui n’aboutit nullement à ce que l’on craint en général, à ce que dénoncent les antiSystème si prompts à prêter à leurs adversaires une puissance qu’ils n’ont en général pas. L’on n’est pas intoxiqué par “un parti”, par “le gouvernement”, par le “Corporate Power”, par le DeepState,d’autant plus que ces diverses forces sont en général d’une très grande stupidité dans leurs agissements et leurs choix (Cerise : « Les capacités intellectuelles de la population sont en chute libre, y compris dans les plus hautes sphères ésotériques du pouvoir, qui n’est pas une oligarchie mais une idiocratie, composée de crétins incapables de comprendre que leur gouvernance par le chaos (Ordo Ab Chao) est mauvaise aussi pour eux. Le pouvoir passe son temps à fragmenter la société, mais lui-même perd son unité et se décompose… »)

Cette situation de solitude cognitive et de nihilisme d’opinion n’implique nullement la paralysie, l’impuissance, l’absence d’expression (“démocratique”, si ce mot obscène a encore un sens), ni nécessairement l’abstention car il existe de très forts sentiments de colère et de revendications qui poussent à l’action. De façon très différente, on aurait alors une extrême instabilité des positions et, au-delà, des choix qui peuvent répondre à des concepts d’action et d’influence, à des impressions, des perceptions symboliques dépassant l’aspect rationnel, hors du champ électoral proprement dit, délimité par les les programmes des candidats. D’une certaine façon, on a déjà vu l’amorce de ce phénomène aux USA en 1976, tel que l’avait justement défini Michael Moore, – pourtant adversaire de Trump, – lorsqu’il définissait le candidat Trump comme un “cocktail Molotov humain” : « Au cours de son interview, Moore a déclaré que les Américains considèrent Trump comme un “cocktail Molotov humain”. Dans tout le Midwest, dans la Rustbelt, je comprends pourquoi beaucoup de gens sont en colère… Et ils voient Donald Trump comme leur cocktail Molotov humain qu’ils ont le pouvoir d’aller l’enflammer dans l’isoloir le 8 novembre et de le jeter sur notre système politique.” “Je pense qu’ils adorent l’idée de faire sauter le système.” »

