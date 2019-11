Dès qu’ils ne pourront plus vous traire, ils vous demanderont, à vous et à vos enfants, de vous présenter à l’abattoir. » La logique terminale et exterminatrice des élites globales (par Dimitri Orlov)

« Dès qu’ils ne pourront plus vous traire pour payer vos dettes, ils vous demanderont, à vous et à vos enfants, de vous présenter à l’abattoir. » La logique terminale et exterminatrice des élites globales (par Dimitri Orlov)

Pour les élites globalistes qui tentent encore de contrôler votre destin, vous êtes soit du lait, soit de la viande [meat, NdT]. Dès qu’ils ne pourront plus vous traire pour payer vos dettes ou votre loyer, on vous demandera, à vous et à vos enfants, de vous présenter à l’abattoir. Mais vous devez vous porter volontaire pour être trait ou haché menu, sinon, il serait trop difficile de vous transformer de manière efficace et rentable. Par conséquent, il est possible de penser à des façons de rendre trop cher votre exploitation, de sorte qu’ils puissent abandonner l’idée d’essayer de vous utiliser pour s’enrichir davantage et vous laissent en paix.



Le volontariat, dans ce cas, n’est pas entièrement un exercice de votre libre arbitre. Plus probablement, depuis votre plus jeune âge, vous avez été endoctriné dans un certain système de valeurs. Même si vous êtes l’un des rares à avoir conservé une capacité d’esprit critique, il y a de fortes chances que vous ayez été intimidé pour accepter ce système de valeurs sans hésitation. Même les individus volontaires et rebelles ont tendance à ne remettre en question que la mise en œuvre de ce système de valeurs et à dénoncer ce qu’ils considèrent comme de l’hypocrisie ou de l’inaction, mais il est peu probable qu’ils remettent en question ses axiomes fondamentaux, car ce faisant, ils risquent l’ostracisme.

Mais que faire si vous êtes extrêmement indépendant d’esprit et que vous réussissez à voir à travers toutes les apparences soigneusement construites, à briser le charme et à voir votre système de valeurs comme une abomination infernale concoctée diaboliquement par des acteurs eux-mêmes diaboliques dans le but de vous exploiter et vous détruire ? Ce serait sans doute un acte d’individualisme extrême de votre part, qui vous distinguerait du reste du troupeau. Si le système de valeurs qui vous opprime est de nature communiste, alors un tel acte d’extrémisme individuel pourrait inspirer les autres et pourrait, pour le meilleur ou pour le pire, conduire à une expansion locale et temporaire des droits individuels. Mais si votre système de valeurs consacre déjà l’exercice de l’individualisme extrême comme un droit fondamental, alors vous ne seriez qu’une « vox clamantis in deserto » exprimant une opinion individuelle, et impopulaire, comme je le fais actuellement.

Revenons au cœur de l’argument : le système de valeurs qui soutient et permet votre traitement en tant que lait ou viande est appelé « libéralisme mondialiste occidental », et il est condamné. Il s’accroche en Europe occidentale et dans quelques anciennes colonies éloignées, mais sa dernière et ultime redoute sera les États-Unis. Si les élites globalistes perdent les États-Unis, alors cette idéologie toxique sera bel et bien morte. La raison pour laquelle elle est condamnée est que les élites libérales qui ont défendu ce système de valeurs n’ont pas réussi à produire des résultats acceptables pour la population en général. Leur échec est aujourd’hui si flagrant qu’il est peu probable qu’une vague de manœuvres électorales, l’ingérence d’agents israéliens dans des élections étrangères, la manipulation des médias et d’autres technologies politiques puissent être efficaces pour les sauver.

En ce qui concerne les autres pays, les décisions concernant le lait ou la viande sont prises en fonction de l’opportunité géopolitique et économique. Par exemple, les Vénézuéliens souffrent sous un régime de sanctions qui vise à les convaincre de remettre leurs ressources pétrolières aux compagnies pétrolières américaines pour qu’elles les exploitent gratuitement. Pendant ce temps, les Ukrainiens sont poussés à interdire les exportations d’énergie russe afin qu’ils se les gèlent, tout en vendant toutes leurs terres agricoles à des sociétés transnationales, dans le but de dépeupler l’Ukraine et de remettre ses terres à des sociétés agro-alimentaires globales. Il existe de nombreux autres exemples.

En ce qui concerne la population des États-Unis, cependant, la décision concernant le lait ou la viande est prise en grande partie en fonction de la génération à laquelle vous appartenez. Les membres de la génération du baby-boom sont privés [par la Fed, NdT] de leur épargne-retraite qui fixe des taux d’intérêt de plus en plus bas sur les placements à revenu fixe, ce qui oblige les caisses de retraite à investir dans des actifs plus risqués qui perdront toute valeur avec le temps. Les générations intermédiaires sont traites en utilisant des coûts exorbitants de logement, d’éducation et de soins de santé. Mais avec la génération Millennial, rien de tout cela ne fonctionne parce qu’il n’y a plus rien qui vaille la peine d’être volé. Au lieu de cela, on s’attend à ce qu’ils se pelotonnent sur eux-mêmes et qu’ils meurent. Cela fonctionne très bien : leur espérance de vie est en chute libre en raison du stress chronique, de la dépression, de l’abus de drogues et d’alcool, d’un manque d’espérance général et du désespoir.

Ce n’est pas un accident ; c’est le résultat voulu de jeter l’humanité dans un mixeur en mode « liquéfaction » parce qu’une humanité totalement homogénéisée est plus facile à formater en formes arbitraires. Le sexe (masculin ou féminin, déterminé par la présence ou l’absence du chromosome Y et des caractéristiques sexuelles primaires et secondaires normales) est remplacé par le terme inventé de « genre » qui n’a aucune base en biologie. Le mariage – une institution qui a évolué dans le but de soutenir les familles composées d’enfants et de leurs parents biologiques, grands-parents et autres parents proches – a été dénaturé pour signifier l’union de deux personnes de n’importe quel sexe, au hasard. (Mais alors pourquoi pas trois, quatre ou cinq ?) Les garçons qui pensent qu’ils pourraient gagner plus d’attention en jouant à être des filles, et vice versa, sont castrés chimiquement, parfois contre les objections véhémentes de leurs parents.

Les jeunes subissent un lavage de cerveau qui les pousse à acheter comptant un ensemble de croyances qui leur sont imposées comme des articles de foi indiscutables.

Le réchauffement anthropique de la planète dû aux émissions de dioxyde de carbone est un problème majeur, vraiment, basé sur des modèles informatiques qui restent à confirmer par des observations à long terme (un processus qui prendra quelques siècles). Peu importe que le temps soit aujourd’hui, et depuis des siècles, beaucoup plus froid qu’il ne l’était en 985 quand Eric le Rouge est parti de la baie islandaise de Breiðafjörður pour s’installer au Groenland (qui était vert à l’époque). De plus, peu importe que nous soyons à l’aube de la prochaine période glaciaire, cette période interglaciaire particulière étant déjà bien longue. Par conséquent, les gens devraient vivre dans des maisons mal chauffées, devenir végétariens et voyager à pied. Le vrai problème est la diminution de l’énergie excédentaire provenant des réserves de combustibles fossiles restantes, mais présenter comme un choix moral les privations qui se produiront inévitablement dans les pays pauvres en ressources fonctionne mieux que de la pure propagande.

La planète est surpeuplée et, par conséquent, les gens devraient utiliser la contraception et se faire avorter lorsqu’elle ne fonctionne pas ou, mieux encore, n’avoir que des relations sexuelles orales et anales (sexualités actuellement enseignées à Harvard). Peu importe que le Bangladesh soit surpeuplé alors que la Russie et le Canada ne le sont pas – tout le monde doit sauter dans le même mixeur mondial et le régler sur « liquéfaction ». Peu importe que certaines nations, comme la Corée du Sud et le Japon, se dirigent vers l’extinction si les taux de natalité ne s’accélèrent pas (alors que, étonnamment, la Corée du Nord va un peu mieux). Les Canadiens doivent utiliser la contraception parce que le Bangladesh est trop peuplé ? Bien sûr, c’est logique….

Les frontières nationales sont une abomination (parce que tout le monde doit être libre) et doivent être ouvertes à tous ceux qui veulent y entrer, afin qu’ils puissent recevoir des soins médicaux et autres prestations aux frais de l’État. Peu importe que nous ayons évolué pour nous occuper surtout des membres de notre famille et des membres de notre propre tribu, et que le fait d’être submergés par une marée d’humanité indifférenciée soit psychologiquement et physiologiquement dommageable, causant des niveaux élevés et constants de cortisol et des dommages dus au stress chronique.

Pour ajouter au stress, la tolérance universelle est « de rigueur » : personne ne doit être autorisé à suivre ses goûts et ses aversions et à choisir de ne s’associer qu’avec ceux qu’il trouve sympathiques. Partout où ils vivent, étudient, travaillent et jouent, les gens doivent tolérer joyeusement la présence de tous et de n’importe qui. Bien sûr, des exceptions sont faites pour les riches, qui peuvent exclure de leur environnement ceux qu’ils n’aiment pas. Mais l’intolérance universelle est aussi « de rigueur » : ne pas blâmer « les Russes » (et leur légendaire ours Yogi) est considéré comme tout à fait inacceptable.

https://lesakerfrancophone.fr/meat-generation