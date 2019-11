Il semble que de plus en plus de jeunes occidentaux ont du mal à trouver leur place dans le monde. Aux États-Unis, les salaires des hommes ont stagné au cours des quatre dernières décennies, tandis que les femmes ont réduit l’écart. Ce n’est peut-être pas par hasard que le célibat involontaire («incels») involontaire, tant masculin que féminin, connaît une augmentation constante, avec un pourcentage croissant d’Américains sans enfant et jamais mariés. La moitié des Américains sont célibataires, divorcés ou jamais mariés .

Les médias observent utilement qu’avec le déclin économique des hommes, les femmes sont de moins en moins en mesure de trouver un homme qui réponde à leurs attentes financières. Une simple observation suggérerait que les hommes ont évolué pour fournir et les femmes pour évoluer (ou, comme Schopenhauer et Gandhi l’ont souligné, dépenser). En conséquence, l’égalité économique forcée entre deux sexes différents, pour ne pas dire inégaux, se traduit par une misère sexuelle et romantique pour de plus en plus d’Américains.

Voilà pour les tendances globales, mais ne nous inquiétons pas trop. La question est: Comment pouvez – vous tirer le meilleur parti de votre situation personnelle et donc, d’ améliorer aussi bien que de la situation et la société?

Personnellement, je ne comprenais pas les réalités de la vie professionnelle en grandissant. J’espère que cet article pourra aider au moins quelques hommes dans leur parcours professionnel.

Tout d’abord, oubliez l’idée que votre «éducation» est censée vous préparer à la vie ou au travail. Personnellement, je m’adresse à l’opinion de Michel Houellebecq et d’ Ed West selon laquelle les écoles doivent être vidées et le travail des enfants rétabli. La meilleure chose à faire serait de fermer la plupart des universités et même des lycées, en utilisant les économies réalisées pour offrir des réductions d’impôts aux entreprises qui embauchent des jeunes.

Ne pensez pas que votre (académique) performance académique reflète quelque chose d’intéressant pour le monde professionnel. Etudiez seulement autant que vous le souhaitez: soit passionnément, parce que vous trouvez que le sujet a une valeur intrinsèque, soit autant que nécessaire pour obtenir le diplôme requis. N’importe quel.

Pour trouver un emploi: acquérez les qualifications nécessaires dans le domaine que vous étudiez, soyez prêt à déménager (idéalement dans un endroit où vous avez des parents, un ami de la famille ou un mentor potentiel, cela peut aider énormément, socialement et professionnellement, ou simplement se sentir chez soi) et sortir et rencontrer des gens. Trouvez les personnes et les organisations avec de l’argent!

Sur les conseils de professionnels, je dis à tous la même chose: lisez Hagakure . Ce livre de savoir-vivre de samouraï a tout ce dont vous avez besoin. En bref, ne jamais se plaindre, ne critiquer que pour améliorer les autres ou rectifier une situation (ne jamais blesser), servir et écouter. Vos petits sacrifices et votre bonne foi vont rayonner vers les autres, les amenant à vous écouter, vous servir et vous promouvoir.

