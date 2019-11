Dimitri et les adorateurs du diable

Qui pourrait être si vil et si dérangé au point de produire de tels stratagèmes et de s’en tirer à bon compte ? La réponse est évidente : ces gens doivent être une cabale d’adorateurs du diable. Qu’ils soient une cabale est clair dans la façon dont leur éléments sont choisis. Il s’agit d’une aristocratie bien ancrée avec une structure interne assez stricte. Si l’on examine les deux dernières décennies, on constate que c’est le cas :

1988 : Bush-père, ancien directeur de la CIA, ancien vice-président, déjà membre d’une dynastie politique

1992, 1996 : Clinton-monsieur, un peu de sang frais, mais son vice-président, Al Gore, était un sénateur américain et le fils d’un sénateur/représentant américain.

2000, 2004 : Bush-fils, en 2004, bat Kerry, un sénateur américain et descendant de John Winthrop du Massachusetts qui a été l’un de ceux qui ont lancé la cabale.

2008 : Obama, un peu de sang frais, bat le sénateur McCain, qui a un navire de la marine américaine au nom de son père, un amiral, dont le père était également amiral.

2012 : M. Obama bat Romney, fils d’un gouverneur qui s’était également présenté comme candidat à la présidence et avait été battu par Nixon.

2016 : Trump bat Clinton-madame (l’exception qui prouve la règle)

2020 : Clinton-madame prétend toujours être chaude pour concourir. Il y a également eu des rumeurs dans la presse au sujet de la candidature potentielle d’Obama-madame. Le vice-président d’Obama, Joe Biden, bien que manifestement sénile et impliqué dans un scandale de corruption internationale, est aussi un espoir.

Il en ressort clairement que la cabale de la politique américaine est régie par ses propres règles népotiques qui n’ont rien à voir avec le mérite et que toute suggestion selon laquelle il s’agirait d’une forme de démocratie devrait faire rire à gorge déployée. Alors que M. Clinton–monsieur semble avoir été soigneusement recruté dans la cabale par le biais d’apprentissages politiques et d’appartenances à des sociétés secrètes [Parmi ses professeurs figurent Carroll Quigley. Il reçoit une bourse Rhodes, NdT], M. Obama semble être plus un serviteur qu’un maître – un remplaçant temporaire choisi pour sa populaire couleur de peau qui a simplement fait ce que ses supérieurs, dont Kerry et Clinton-madame, lui ont demandé.

Mais alors, avec Trump, qui ne fait certainement pas partie de la cabale, voyant à quel point la cabale le déteste, une pause s’est produite. Il semblerait que le Diable se soit lassé de cette cabale particulière. Alors que leur pacte avec le Diable était encore solide, il leur permettait de mentir, de voler, de tricher et de tuer en toute impunité. Qu’ils pensent que c’est encore le cas est très clair dans la façon dont ils réagissent à toute accusation : ils sont par définition irréprochables alors que celui qui ose dire du mal d’eux est automatiquement un agent russe.

Bush-fils et sa coterie sont restés fidèles à l’histoire selon laquelle des terroristes ont abattu trois grattes-ciel (#1, #2 et #7) en utilisant deux avions pilotés par des terroristes. Quiconque peut compter jusqu’à trois est automatiquement un théoricien du complot. Personne n’est allé en prison pour avoir tué des milliers de personnes.

Clinton-madame est par définition irréprochable pour avoir mis des documents classifiés sur un serveur non sécurisé et les avoir transmis aveuglément à une adresse électronique en Chine, ou pour avoir volé la nomination présidentielle à Bernie Sanders. Ce sont les gens qui ont divulgué ces faits qui sont des criminels.

Joe Biden n’est par définition pas fautif d’avoir obtenu un emploi lucratif dans une société gazière ukrainienne corrompue pour son fils cocaïnomane, puis d’avoir menacé de suspendre l’aide du gouvernement américain pour forcer le renvoi du procureur qui a tenté d’enquêter sur cette affaire. Ce sont ceux qui ont tenté de rouvrir les enquêtes qui sont les criminels.

Clinton-monsieur, qui fumait de l’herbe mais « n’a pas inhalé », qui « n’a pas eu de rapports sexuels avec cette femme », et qui a pris plusieurs vols sur le « Lolita Express » (animé par Jeffrey Epstein, un pédophile condamné qui ne s’est pas suicidé en prison) mais dit qu’il n’a eu de relations sexuelles avec aucune des femmes mineures qui étaient sur place. Pourtant, la fortune politique de cette famille n’est pas encore entièrement perdue, et il semble que le diable soit entièrement à remercier pour ce miracle.

Les pactes avec le Diable sont délicats parce que le Diable est lui-même un grand escroc. Il rira avec vous tant que vous vous amusez, mais il rira de vous dès que votre entreprise deviendra ennuyeuse. Dire au Diable : « Mais on avait un marché ! » ne fera que le faire rire encore plus fort à vos dépends. Avec un peu de chance, la cabale se brisera et disparaîtra avec le temps. Mais les dommages causés au cerveau de nombreuses personnes avec leur système de « valeurs occidentales universelles » prendront probablement un certain temps à guérir, et bon nombre de Millenials – nommée la « Meat » génération – périront sans laisser aucune descendance.

Mais il y a aussi aux États-Unis les bases d’une nation tout à fait différente et saine, composée de gens qui détestent le Diable avec passion et qui ne toucheraient pas aux « valeurs occidentales universelles » même avec un très long bâton. Donnez-leurs 50 ans de plus, et tout l’ouest américain des Rocheuses sera peuplé de mormons, tandis qu’une grande partie du Midwest sera peuplée d’anabaptistes (Amish, Mennonites, Hutterites) et une grande partie du Sud par des Mexicains catholiques et des natifs d’Amérique centrale. Le taux de natalité chez les Amish a quelque peu baissé, passant de 8 à 6 enfants par femme. Celle du reste de la population est tombée en dessous de 2 – bien en dessous du taux de natalité de remplacement. Ceux de ses membres qui croient en l’extinction humaine à court terme obtiendront ce qu’ils souhaitent. D’autres communautés prospéreront en parallèle.

Vos descendants pourraient vivre heureux à leurs côtés, à condition que leurs valeurs soient en accord avec les leurs. La haine ne doit pas avoir sa place dans leur cœur, mais ils doivent aimer leur propre peuple plus que tous les autres et faire passer les intérêts de leur propre peuple avant ceux de tous les autres. Le mariage, pour eux, doit être un vœu solennel fait par un homme et une femme devant leur Dieu dans le but de porter et d’élever des enfants heureux et en bonne santé d’une manière qui les aidera à avoir leurs propres enfants. Ils doivent aussi avoir très peu de tolérance à l’égard de leurs habitudes personnelles complaisantes. Mais pour y arriver, vous devrez trouver un moyen d’empêcher les adorateurs du diable de vous traire le reste de vos économies et de vous vendre vous et vos enfants pour votre viande.

Dmitry Orlov