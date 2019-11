Pour faire suite à ce qui a été mentionné dans l’extrait du Hagakure, texte assurément traditionnel de par l’invariabilité de certaines règles relevant de l’universel, nous pouvons nous rappeler de l’illusion de la vie ordinaire sur laquelle nous avertissait Guénon au travers de la désacralisation de tout ce qui constitue la vie de l’homme occidental.

Et en particulier, le travail. Le travail, sans cause réelle ni sérieuse, si ce n’est manger et se loger, faisant de nous non plus des salariés mais des « collaborateurs », gratifiés et réhaussés que nous sommes de cette nouvelle appellation dans le grand remplacement sémantique général. Les démiurges, que sont les patrons en baskets « friday wear », nomment les choses, à l’instar de Dieu, et les redéfinissent à leur convenance. On appelle ça la réification de l’heureux cocu. Et le cocu ne peut se prévaloir d’aucune sacralité vu qu’il représente la profanation… Et quoi de plus effroyablement ordinaire et commun dans une vie d’occidental moyen qu’un collègue et qu’un cocu… Guénon avait donc raison et avait su tout voir sur la vie courante et le travail.

L’heureux cocu, celui qui vous colle pendant 8h quotidiennement, c’est le collègue. Celui qui n’est jamais absent, qui tapine, téméraire stakhanoviste, talisman du patron, qui aboie de son chenil contre les grèves, qui trouve que le temps passe vite en travaillant, qui fait mieux que vous, qui travaille plus que vous ; celui qui vous fait ressentir l’appareillage de la haine aux boyaux, délateur quand il contracte son instinct de survie de têtard et qui s’érige de toute sa nullité en petite tour de guet du nouvel ordre social. Collégialité et exhalaisons collaborationnistes…

On peut élargir le cercle des heureux cocus apparus : le Français, le catholique, le contribuable, l’électeur, le gilet jaune, le gauchiste, le droitard, l’anti-système et à peu près tout le monde piqué aux fourches caudines du moment.

Le Hagakure dit que la vie humaine ne dure qu’un fugace instant. Mais la vie d’un cocu, en tant que norme mondaine, a tout de la longueur des siècles…

Seppuku.

