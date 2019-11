Si on devait résumer en peu de mots la condition du Samouraï, je dirais qu’elle est en premier lieu la dévotion corps et âme à un maître. En deuxième lieu, je dirais qu’il lui faut cultiver l’intelligence, la compassion et le courage. La possession de ces trois vertus réunies peut sembler impossible à l’être ordinaire mais elle est aisée. L’intelligence n’est rien de plus que de savoir s’entretenir de choses et d’autres avec autrui, avec en retour l’acquisition d’une sagesse infinie. La compassion consiste à agir pour le bien d’autrui en se comparant à lui et en le mettant à l’honneur. Le courage c’est savoir serrer les dents.

Il suffit de faire tout cela en toutes circonstances. Tout ce qui est au delà de ces trois vertus n’est pas utile à connaître.

En troisième lieu, pour ce qui concerne l’aspect extérieur il lui faut soigner son apparence, sa façon de s’exprimer et se perfectionner en calligraphie. Tout ceci n’est qu’affaire courante qu’il faut améliorer par une pratique constante.

A la base, il faut sentir en soi la présence d’une force tranquille. Quand il aura accompli tout cela il lui faudra apprendre l’histoire de sa terre et de ses coutumes. Il pourra ensuite étudier quelques arts récréatifs.

Être un Samouraï est, tout compte fait, très simple. Si vous regardez ceux qui, à présent, sont de quelque utilité, vous vous apercevrez qu’ils ont réuni ces trois conditions.

http://jeanclaude.vidal1.free.fr/Hagakure.pdf