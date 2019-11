Général Delawarde : « ceux qui proclament implicitement que tous leurs ancêtres étaient des imbéciles pour avoir crû à des « sornettes » ne devraient normalement pas être « des lumières », génétiquement parlant.

Des « lignées d’imbéciles » produisent rarement « des lumières », même après plusieurs siècles.

Vous comprendrez donc que votre démonstration ne m’a pas convaincu. »

Chaque citoyen trouvant la transcendance « dans sa petite personne », et chaque « petite personne » ayant une vision et des opinions différentes de celles de son voisin, on comprend que la vie en société, dans laquelle les valeurs du groupe devraient normalement l’emporter sur les valeurs ego-centrée de « chaque petite personne », va être chaotique……c’est la montée des fragmentations et des haines dont nous parle fort justement l’auteur de ce texte et qui devient, peu à peu une spécificité toujours plus affirmée de notre pays.

Je ne suis pas certain qu’une société de « me first », ou de « moi d’abord » fonctionne mieux que les sociétés que nos ancêtres ont construites et connues. Il suffit d’ailleurs de regarder aujourd’hui autour de soi pour s’apercevoir que les solutions que vous nous proposez ne fonctionnent pas……

Que vous ayez quitté une religion qui était très probablement celle de vos ancêtres ne me pose pas de problème. Mais c’est quelque part admettre et proclamer implicitement, et même explicitement, que tous vos ancêtres qui ont crû à ces « sornettes » étaient « des imbéciles » et que vous êtes le premier à avoir fait preuve d’intelligence et à avoir trouvé enfin « la lumière » dans une longue lignée (d’imbéciles, bien sûr).

Pour ma part, je ne suis pas de ceux qui prennent leurs ancêtres pour des imbéciles et je me souviens du proverbe: « on ne fait pas d’un âne un cheval de course ».

