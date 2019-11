Un lecteur inspiré : « Le pari de l’élite pour la fin de l’alternance porte en son sein sa fin : il n’y a plus d’alternative donc plus d’espoir. C’est une fuite en avant dans l’abime que ce système a creusé : fin des ressources, inefficience de la finance virtuelle, dévastations planétaire dans le contexte d’une politique totalisante pour ne pas dire totalitaire. »

La répression dont la brutalité s’amplifie dans le temps dévoile sinon la vraie nature du ‘Système’ du moins son incapacité à répondre à la détresse populaire.

Incapacité volontaire ou non, ce n’est pas la question mais le fait.

Car enfin, décillé par la fausse sortie de l’ornière de l’alternance, nous voyons combien le système est sclérosé et intransigeant.

Le pari de l’élite pour la fin de l’alternance porte en son sein sa fin : il n’y a plus d’alternative donc plus d’espoir. C’est une fuite en avant dans l’abime que ce système a creusé : fin des ressources, inefficience de la finance virtuelle, dévastations planétaire dans le contexte d’une politique totalisante pour ne pas dire totalitaire.

Jusqu’à peu, la propagande fabriquait le consentement et l’augmentation du niveau de vie faisait le reste. Depuis quelques décennies cela ne suffit plus.

Des événements spectaculaires nous l’ont montré : le coup d’État violant le referendum de 2005, la grand-messe de la COP21 qui n’a aucun effet, et bien d’autres comme le Grenelle de l’environnement, grand débat, etc.

Ces arnaques à la démocratie (au sens qu’elles en violent les principes et processus) s’accumulent jusqu’à saturation. Elles ne sont plus compensése par des améliorations. L’étang aux nénuphars passe brutalement d’à moitié libre à saturé. Notre régime passe brutalement de la démocratie plus ou moins réelle à une forme de régime que je ne peux pas qualifier sans en subir les effets.

La crise de fin du capitalisme que plus personne ne peut nier fabrique la tempête dont il espère se tirer.

L’histoire nous l’a prouvé maintes fois. La violence de la population exaspérée a souvent servi le capital pour légitimer les massacres. Que ce soit par des guerres ou des révoltes cela passe toujours par des exterminations de gueux.

Dans tous les cas cela fonctionne par la terreur des survivants.

Nous le vivons une fois de plus, les ultra-riches terrorisent la population pour maintenir leur pouvoir sans partage. Ils ont toujours vaincu par ces moyens.

Un autre lecteur :

Si ce préfet n’est pas démis immédiatement de ses fonctions, nous saurons que nous ne sommes plus en démocratie mais dans un régime anti-démocratique, camouflé sous un régime sur-présidentiel, autoritaire, car aux abois. Nous saurons aussi que les citoyens français sont pris pour des imbéciles par cette présidence incompétente qui nous gouverne. Ce jeu de dupes, assez facile (nous le savons bien), est aussi très dangereux. Laisser faire les casseurs et coller des « pruneaux » illégaux à 135 euros aux manants, peut se payer sur le plan social et dans l’avenir de l’introduction d’une violence qui risque fort de s’emballer. Autrement dit, ces faiseurs de feintes et traquenards d’état jouent avec le feu d’une société française déjà mise à mal. Et Monsieur Macron qui les demande, enfant gâté immature et peureux, continue de gérer ses joujoux de plus en plus mal. Il faudrait qu’il s’en aille avant une débâcle incontrôlable de la Nation. Même les banquiers aujourd’hui qui l’ont poussé en avant, doivent se mordre les doigts de l’augmentation des risques d’une société en déglingue et d’une banqueroute au final. On espèrerait presque qu’ils réagissent au plus vite et qu’ils le fassent tomber d’une façon ou d’une autre. Ils en sont aujourd’hui au stade où ils risquent de perdre tout contrôle…