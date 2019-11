Pat Buchanan et notre humanité mécontente socialement du Chili à l’Iran : théorie de la constatation et non de la transpiration !

La mondialisation et la naissance du « citoyen malheureux » – par Pat Buchanan

Oublions les différences et retenons les fractures qui se produisent partout…

Les problèmes qui séparent les continents, les pays et les capitales semblent donc être en croissance, durables et peut-être même insolubles.

Lorsque les incendies de forêt en Californie ont éclaté à travers le Golden State, les causes en ont été nombreuses.

La négligence des campeurs. Lignes électriques en baisse. Incendie volontaire. Une terre asséchée. Changement climatique. Ne pas gérer les forêts, élaguer les arbres et nettoyer les débris, laissant le combustible pour les flammes enflammées. Des vents anormalement élevés propagent les flammes. Trop d’incendies à gérer pour les premiers intervenants.

De même, il semble y avoir une multitude de causes qui alimentent et alimentent les manifestations et les émeutes qui balayent les capitales du monde entier.

Les manifestations d’une année contre le gilet jaune à Paris, déclenchées par des hausses du prix de l’essence qui ont été rapidement annulées, semblaient écraser ce week-end plusieurs milliers de personnes violentes et anarchiques.

Les émeutes au Chili ont commencé à s’opposer à une petite hausse des tarifs de train et de métro dans un pays où le revenu par habitant est le plus élevé et l’inégalité la plus faible de l’ensemble de l’Amérique latine. Pourtant, les manifestants ont réussi à obliger le gouvernement élu à capituler et à rédiger une nouvelle constitution.

Le soulèvement de la Bolivie était à la suite d’une élection volée par le président de longue date, Evo Morales, qui s’était enfui au Mexique pour y être accueilli par le ministre des Affaires étrangères.

Parmi les problèmes qui divisent les Boliviens, il y a l’inégalité économique et le tribalisme – des peuples autochtones vivant aux côtés d’une élite d’origine européenne.

À Hong Kong, où les manifestants semblent faire leur dernière bataille dans les universités de la ville, la première cause qui les a unis a été une proposition d’autoriser l’extradition des citoyens de la ville vers la Chine pour qu’ils soient jugés.

Bien que cette proposition ait été retirée, les émeutes se poursuivent depuis six mois et impliquent désormais des cocktails Molotov, des lance-pierres, des arcs et des flèches et des catapultes pour lancer des briques à la police.

Les dernières demandes incluent des enquêtes et des sanctions contre la police pour recours à une force excessive, la restauration de toutes les libertés et libertés dont jouissait Hong Kong au cours des dernières années de la domination britannique, ainsi que le droit d’élire ses propres dirigeants.

Si Hong Kong peut résister à la puissante Chine pendant six mois, imaginez ce que Taiwan pourrait faire pour résister à la domination du parti de Xi Jinping, avec trois fois sa population, des forces militaires importantes et 100 miles d’eau entre l’île et le continent. .

À Bagdad, les manifestations ont été violentes de bonne heure et des centaines de personnes sont maintenant mortes.

Une des principales causes de la colère des émeutiers – l’influence iranienne dans la politique irakienne, apparue au sein de la majorité chiite après le renversement du régime sunnite de Saddam Hussein par George W. Bush.

Les milices chiites soutenues par l’Iran qui ont aidé à empêcher le groupe d’État islamique de se rendre à Bagdad à l’époque du califat sont maintenant moins bienvenues. «Iraniens, rentrez chez vous!» Est une demande populaire.

Les récentes manifestations violentes en Iran sont enracinées dans les domaines politique et économique. Les sanctions imposées par les États-Unis empêchent chaque jour des millions de barils de pétrole iranien de pénétrer sur les marchés mondiaux, entraînant des déficits croissants, exacerbant la chute de la valeur de la devise iranienne et contribuant à la hausse de l’inflation.

L’événement déclencheur des émeutes en Iran a été une hausse du prix de l’essence, qui ne représente toujours qu’une fraction de ce que les Américains paient au gallon, mais qui est profondément pénible pour les Iraniens de classe moyenne et de classe moyenne qui sont débordés.

Considérer. Les problèmes économiques qui poussent les travailleurs dans les rues pour protester contre les inégalités de richesse et de revenus surviennent à un moment où notre monde n’a jamais été aussi prospère.

Les affrontements ethniques et raciaux au sein des nations et entre celles-ci semblent de plus en plus impossibles à résoudre pacifiquement par les régimes démocratiques.

En ce qui concerne les questions de conviction fondamentale – politiques, idéologiques, religieuses – les divisions semblent ici aussi se creuser et se creuser.

La majorité hindoue d’un milliard d’indiens demande la répression de sa minorité musulmane. Des Chinois laïcs ont placé des milliers de Ouïghours et de Kazakhs dans des camps de concentration par milliers pour extirper leur allégeance à la naissance et les convertir en nationalistes marxistes. Les Chinois Han sont transférés au Tibet et au Xinjiang pour submerger les populations autochtones.

À Hong Kong, la lutte est idéologique et politique entre les partisans de la démocratie et les partisans de l’autoritarisme.

L’Amérique du président Trump veut sécuriser la frontière méridionale contre une invasion continue de peuples d’Amérique latine et du tiers monde, qui pourraient bientôt créer ici une nouvelle majorité qui votera de manière fiable en démocratie.

L’Europe résiste de plus en plus à l’inquiétude face à une invasion du Vieux Continent par des peuples désespérés fuyant les États en faillite de l’Afrique et du Moyen-Orient.

En Espagne, un parti nationaliste, Vox, se hisse à la troisième place pour résister à un régime de gauche à Madrid considéré comme trop accommodant pour les sécessionnistes catalans et les réfugiés de toute la Méditerranée.

Les Américains ne sont pas vraiment en guerre les uns contre les autres, mais nos divisions sont aussi larges et profondes qu’elles le sont depuis les années 1960, voire depuis la guerre de Sécession.

Nous avons des républicains unis contre la destitution et la destitution d’un président qu’ils ont élu à une écrasante majorité – par un parti démocratique unifié, dominé par des adversaires idéologiques implacables.

Ni les autoritaristes ni les démocraties du monde ne semblent avoir trouvé de remède aux maladies qui affligent les citoyens malheureux de notre monde.