Rions avec Audiard : C’est mon papa, moi, que je vais retrouver. Actuellement, il est à Vichy mon cher père. Ah ! c’est un homme qui a la légalité dans le sang. Si les Chinois débarquaient, il se ferait mandarin. Si les nègres prenaient le pouvoir, il se mettrait un os dans le nez. Si les Grecs… oui enfin, passons !

François Gensac : Je crois, docteur, que l’homme de Neandertal est en train de nous le mettre dans l’os. Deux intellectuels assis vont moins loin qu’une brute qui marche.

Maurice Biraud, Un taxi pour Tobrouk (1961), écrit par Michel Audiard

Théo Dumas : Dans le désert tu trouves un macchabbée égorgé que tu ne peux pas identifier : on lui fouille les poches. Quand on trouve un ouvre-boîte, c’est un British, et quand c’est un tire-bouchon, c’est un Français.

Lino Ventura, Un taxi pour Tobrouk (1961), écrit par Michel Audiard

François Gensac : C’est mon papa, moi, que je vais retrouver. Actuellement, il est à Vichy mon cher père. Ah ! c’est un homme qui a la légalité dans le sang. Si les Chinois débarquaient, il se ferait mandarin. Si les nègres prenaient le pouvoir, il se mettrait un os dans le nez. Si les Grecs… oui enfin, passons !

François Gensac : L’opacité du récipient rendant les tricheries possibles, n’oubliez pas que Dieu vous regarde.

François Gensac donnant à boire à tous

Maurice Biraud

Jean Ramirez : T’as remarqué que je n’ai pas touché à un seul cheveu de sa tête. Les conventions de La Haye c’est bien. Mais ça fait quand même deux fois que tu lui pètes la gueule.

Germán Cobos doublé par Marcel Bozzuffi, Un taxi pour Tobrouk (1961), écrit par Michel Audiard

François Gensac : Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les français. Nous avons le complexe de la liberté, ça date de 89. Nous avons égorgé la moitié de l’Europe au nom de ce principe. Depuis que Napoléon a écrasé la Pologne, nous ne supportons pas que quiconque le fasse à notre place. Nous aurions l’impression d’être frustrés.

Maurice Biraud

Théo Dumas : Rutine, je me le faisais au petit trot.

Théo Dumas à propos du combat de boxe qu’il n’a pas pu livrer à cause de la déclaration de guerre

Lino Ventura

Samuel Goldmann : À mon avis, dans la guerre, il y a une chose attractive : c’est le défilé de la victoire. L’emmerdant, c’est tout ce qui se passe avant. Il faudrait toucher sa prime d’engagement et défiler tout de suite. Avant que ça se gâte…

Charles Aznavour, Un taxi pour Tobrouk (1961), écrit par Michel Audiard

Jean Ramirez : Renvoyer un gars dans ses foyers, ce serait pas idiot, mais le renvoyer en face pour qu’on continue à se taper sur la gueule, tu trouves ça génial ?

Ramirez à Dumas, au sujet de von Stegel.

Germán Cobos doublé par Marcel Bozzuffi

Samuel Goldman : Si t’as pas un grand-père banquier, veux-tu me dire à quoi ça sert d’être juif ?

Charles Aznavour

