Baudelaire : « L’homme civilisé invente la philosophie du progrès pour se consoler de son abdication et de sa déchéance ; cependant que l’homme sauvage, époux redouté et respecté, guerrier contraint à la bravoure personnelle, poëte aux heures mélancoliques où le soleil déclinant invite à chanter le passé et les ancêtres, rase de plus près la lisière de l’idéal. »

Mais si l’on veut comparer l’homme moderne,

l’homme civilisé, avec l’homme sauvage, ou plutôt une nation

dite civilisée avec une nation dite sauvage, c’est-à-dire privée de

toutes les ingénieuses inventions qui dispensent l’individu

d’héroïsme, qui ne voit que tout l’honneur est pour le sauvage ?

Par sa nature, par nécessité même, il est encyclopédique, tandis

que l’homme civilisé se trouve confiné dans les régions infiniment

petites de la spécialité. L’homme civilisé invente la philosophie

du progrès pour se consoler de son abdication et de sa

déchéance ; cependant que l’homme sauvage, époux redouté et

respecté, guerrier contraint à la bravoure personnelle, poëte aux

heures mélancoliques où le soleil déclinant invite à chanter le

passé et les ancêtres, rase de plus près la lisière de l’idéal. Quelle

lacune oserons-nous lui reprocher ? Il a le prêtre, il a le sorcier

et le médecin. Que dis-je ? Il a le dandy, suprême incarnation de

l’idée du beau transportée dans la vie matérielle, celui qui dicte

la forme et règle les manières. Ses vêtements, ses parures, ses

armes, son calumet témoignent d’une faculté inventive qui nous

a depuis longtemps désertés.

https://voxnr.com/49790/les-plus-belles-pages-de-frithjof-schuon-choisies-et-titrees-par-nicolas-bonnal-7500-mots

https://fr.sputniknews.com/blogs/201609201027814070-edgar-poe-baudelaire-etats-unis/

https://beq.ebooksgratuits.com/vents/poe-2.pdf