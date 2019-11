Peter Schiff: “C’est la faute de la Fed, si on en est là… A chaque fois que la Fed abaisse les taux d’intérêt, cela n’aide d’aucune façon l’économie dans sa globalité, c’est plutôt la récession qui aidera l’économie américaine car la récession essaye de remettre les choses en place en restructurant la bulle financière. La Fed manipule artificiellement l’économie avec de l’argent qui ne repose sur rien et malgré toutes ces liquidités, lorsque l’on se retrouve dans un cycle de forte récession, la Fed revient à la rescousse avec encore plus d’argent, mais tout cela ne fait que créer encore plus de problèmes. Et Powell nous dit toujours que la Fed est là pour nous aider et que tout va bien dans le meilleur des mondes.”

Journaliste: “Si on prend en considération le Nasdaq, le Dow Jones et les S&P 500, ces derniers n’arrêtent pas de battre de nouveaux sommets historiques…”Egon Von Greyerz: “Nous allons droit vers le pire krach mondial de l’histoire !”

Peter Schiff: “Ironiquement, les taux d’intérêt négatifs auxquels tient tellement Trump, ne font qu’aggraver la situation et nuit à l’économie Européenne, oui, cela nous aide ici aux Etats-Unis, on reçoit des capitaux qui rentrent chez nous, car les investisseurs européens fuient les taux d’intérêt négatifs au sein de la zone Euro, oui, c’est vrai, ça fait monter nos actions et ça stimule les dépenses des consommateurs, du coup on a l’impression que l’économie américaine s’en sort bien, à court terme en tout cas, et d’une certaine manière, on aggrave notre situation et vous verrez lorsque tout s’effondrera. Mais ne croyez pas ce que Powell nous dit car il y a un an, il disait que la Fed ferait grimper les taux d’intérêt, que la Fed diminuerait son bilan, or désormais, ils font tout le contraire, ils ont réduit les taux trois fois, et leur bilan augmente plus vite aujourd’hui qu’à l’époque où ils faisaient des QE (Quantitative Easing: planches à billets).

Powell a dit que la dette publique américaine allait malheureusement perdurer et même enfler, et qu’il y avait un vrai problème dorénavant, cependant aussi étrange que cela puisse paraître, Powell ne considère pas que c’est la Fed qui a créé tout ça. Franchement ?! Soyons sérieux, si la Fed faisait vraiment son boulot, elle ferait monter les taux d’intérêt, il est clair que c’est la Fed qui est responsable de tous ces déficits et de toute cette gigantesque dette !”

