Gilles Chatelet :

« Prométhée n’est pas le dieu adoré par les saltimbanques de l’anarcho-mercantilisme. C’est devant Hermès – Hermès, Hermès l’esclave de Zeus -, et surtout devant Plutos l’argent-roi, qu’ils se vautrent, sans aucune pudeur. »

Alexandre commente…

Etant enseignant en collège, je peux vous assurer que la « génération Smartphone » est tout à fait identifiable par le fait qu’elle ne lit pas, n’a jamais lu et ne lira pas. Il reste comme toujours des exceptions statistiques, mais dans l’ensemble cette génération n’accumule aucune information structurée dans ses « deux kilos de cerveau ».



La réforme du collège de 2015 a été crée spécialement pour adapter l’Education Nationale à cette génération. Le cours est sensé se dérouler en groupes de 3-4 élèves à qui l’on distribue en début d’heure une ou plusieurs feuilles, et pour reprendre le mot d’une élève, « ensuite on discute ». Le compte-rendu est écrit par celui qui sait écrire (j’exagère à peine), l’intello du groupe (car on brasse les niveaux, même si maintenant on tolère de faire machine arrière sur ce point, il y en avait que ça fâchait).



La réforme dite « école de la confiance » va poursuivre en ce sens, avec comme conséquence somme toute logique d’abaisser le niveau des nouveaux profs de Bac+5 à Bac+3, tout en élargissant bien sûr le recours aux contractuels (qui commencent eux aussi à foutre le camp, c’est dire l’ampleur du désastre).



Apprendre c’est renoncer à une partie de sa jeunesse pour l’investir dans un avenir professionnel (et aussi de classe, soyons lucides), oui mais désormais les « jeunes » ne voient aucun avenir clair, quelle que soit leur classe sociale.



Plus grave, les soi-disant élites elles-mêmes sont en proie à la même déshérence intellectuelle (au sens de « manque d’héritier »), les anciens bons lycées ne sont maintenant que des marques commerciales.



La société de consommation a réussi à convertir l’ensemble de la société, l’école fabrique du futur est devenue fabrique du « Big Now », où l’on reste jeune de 11 à 29 ans (et après, le déluge).



Bien sûr d’après les lois du marché les ingénieurs venus d’Inde (ou de colonies strictement locales) vont s’occuper de nos réacteurs nucléaires et de notre eau potable avec le même bonheur que dans la ville de Flint, Michigan…