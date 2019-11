Le curieux cas Macron (schizo, freine…) et son isolement dans une Europe inféodée au délire impérial : le point par Philippe Grasset

Macron et son isolement dans une Europe inféodée au délire impérial : le point par Philippe Grasset

Les deux termes sont les suivants :

• Ou bien Macron n’est pas sérieux, n’a parlé pour rien d’autre que de parler comme le suggèrent nombre de ses critiques qui ont des précédents en tête, et alors il cédera et rentrera dans le rang. Alors, toutes les critiques accumulées contre lui depuis son arrivée au pouvoir acquerront une légitimité considérable, qui lui coûtera peut-être sa réélection.

• Ou bien Macron est sérieux et il n’a plus qu’une chose à faire : se tourner vers la Russie et signer avec elle l’un ou l’autre traité de sécurité mettant en chantier ce que Sarkozy, traversant deux ou trois semaines de lucidité, faillit lancer avec les Russes (c’était alors le président Medvedev) à l’automne 2008. (Il s’agissait d’un grand “pacte de sécurité pan-européen” auquel les Russes ne cessent de penser de puis le “notre maison commune” de Gorbatchev parlant de l’Europe : « Signe d’ouverture envers le président russe, M. Sarkozy a repris l’idée de “pacte de sécurité” pan-européen, lancée par M. Medvedev en juin à Berlin. ») C’est l’idée très vieille-France, aussi bonne que les vins qui vieillissent, de l’“alliance de revers”, avec possibilité d’ouverture à d’autres, et c’est la seule façon d’assumer le diagnostic de “mort cérébrale” dont le président français à crédité l’OTAN.

Nous en sommes là et rien n’est sûr dans aucun sens, sauf ce constat effectivement miraculeux que la France, par une ou deux déclarations, est encore capable de semer un fort grand désordre dans le poulailler, jusqu’à imposer des dilemmes fondamentaux. En somme, on retourne à Macron le mot de Gambetta : « Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre. » En quelque sorte, Macron s’est fait l’interprète de la France souveraine avec ses déclarations : maintenant, il lui faut se soumettre à cette “voix souveraine” (faire l’alliance de revers) ou se démettre (rentrer dans le rang de l’OTAN) en usurpant cette “voix souveraine” qui ne le lui pardonnera pas.

https://www.dedefensa.org/article/note-sur-la-super-crise-du-bloc-bao

https://www.dedefensa.org/article/macron-et-la-desherence-du-projet-occidental