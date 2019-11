http://www.fdesouche.com/1301065-bernard-arnault-lvmh-depuis-larrivee-du-president-macron-limage-de-la-france-sest-amelioree

https://yetiblog.org/wp-content/uploads/2019/02/Macron-et-son-Crepuscule-Branco.pdf

https://www.businessinsider.com/who-is-bernard-arnault-richest-person-in-europe-lvmh-life-photos-2019-1

Le PDG de LVMH Bernard Arnault (deuxième fortune mondiale), invité exclusif de la matinale d’Europe 1 mardi, relativise l’impact des mouvements sociaux sur l’image de la France, qui reste selon lui excellente à l’étranger. Et il estime aussi que l’action d’Emmanuel Macron est bonne pour le pays.

LVMH s’apprête à croquer Tiffany pour 16 milliards de dollars. Une preuve supplémentaire que le groupe présidé par Bernard Arnault, comme le secteur du luxe à la française en général, se porte merveilleusement bien. […] « La France reste un pays qui fait rêver, c’est toujours le pays qui attire le plus de touristes au monde« , a insisté le PDG de LVMH, qui a adressé un message de félicitations à Emmanuel Macron. « Depuis l’arrivée du président Macron à la présidence de la République, l’image de la France s’est quand même sensiblement améliorée sur notre activité, s’est beaucoup améliorée notamment pour les investissements étrangers. Et ça compte beaucoup« , a-t-il assuré. […]

Pourtant, le président de la République est hautement contesté depuis un an, avec notamment le mouvement des « gilets jaunes » et les manifestations parfois violentes qui l’ont accompagné. Les images des incidents sur les Champs-Elysées, sous l’Arc de triomphe notamment, ont ainsi fait le tour du monde. « On a tendance à grossir un peu l’impact de tout ça « , a tempéré Bernard Arnault. En France, à la télévision, on fait beaucoup d’émissions sur la politique et sur tous ces événements. Il y en a quand même beaucoup moins à l’étranger et notamment aux Etats-Unis, ou encore moins en Chine. » […

http://www.fdesouche.com/1301073-apres-lille-francois-hollande-contraint-dannuler-sa-conference-a-sciences-po-toulouse



Ce dernier n’a pas souhaité que pareille mésaventure se reproduise à Toulouse et en accord avec la direction de l’IEP, a jugé plus sage d’annuler. « Les conditions d’un dialogue serein et apaisé n’étant pas réunies, le Président de la République a préféré ne pas s’exprimer » affirme l’entourage de l’ancien chef de l’Etat.