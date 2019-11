Ils veulent réinventer la civilisation et la transformer en une ruche globale homogénéisée et hautement micro-gérée. Au sein de ce collectif, ils se considèrent non seulement comme les futurs maîtres de l’évolution sociale, mais aussi comme des demi-dieux vénérés par les masses. Et ils sont prêts à faire presque N’IMPORTE QUOI pour atteindre cet objectif. Les élites globales ne sont pas humaines (Brandon Smith)

Nous examinons les tendances politiques et économiques, identifions les incohérences dans le discours dominant, signalons les conséquences inévitables des catastrophes ou des tentatives de pouvoir collectiviste et posons la question : « Qui en bénéficie ? » En fin de compte, les analystes et les militants qui ont le sens de l’observation parviennent à la même conclusion : il y a un contingent d’élites financières ancrées dans le monde politique et le monde des affaires qui ont une idéologie spécifique et des objectifs malveillants. Ils créent la plupart des crises géopolitiques et économiques à l’aide de marionnettes au sein du gouvernement et influencent les banques centrales. Ils tirent ensuite parti des conséquences de ces événements.

Ce groupe est identifié par ses intentions et ses associations. Leur intention est d’exercer une domination totale par le biais de la globalisation au point que les frontières nationales soient effacées et que tous les échanges commerciaux et la gouvernance passent par un seul et même édifice global qu’ils cherchent à contrôler. Comme l’écrivait Richard N. Gardner, ancien sous-secrétaire d’État adjoint aux organisations internationales sous Kennedy et Johnson et membre de la Commission trilatérale, dans le numéro d’avril 1974 de la revue Foreign Affairs (p. 558) du Council of Foreign Relations (CFR), dans un article intitulé « La route balisée vers l’ordre mondial« :

En bref, la « maison de l’ordre mondial » devra être construite de bas en haut plutôt que de haut en bas. Pour reprendre la célèbre description de la réalité de William James, cela ressemblera à une grande « confusion en plein essor et bourdonnante », mais si l’on contourne la souveraineté nationale en l’érodant morceau par morceau, on obtiendra bien plus qu’un assaut frontal à l’ancienne.

Ils veulent réinventer la civilisation et la transformer en une ruche globale homogénéisée et hautement micro-gérée. Au sein de ce collectif, ils se considèrent non seulement comme les futurs maîtres de l’évolution sociale, mais aussi comme des demi-dieux vénérés par les masses. Et ils sont prêts à faire presque N’IMPORTE QUOI pour atteindre cet objectif. Dans un article que j’ai écrit l’année dernière intitulé « Les élites globales ne sont pas humaines« , j’ai souligné le lien entre l’idéologie globaliste, les actions globalistes et la psychologie des sociopathes narcissiques (narcopathes ou psychopathes). J’ai émis l’hypothèse que les globalistes sont en fait un exemple frappant de psychopathie étroitement organisée. En d’autres termes, comme un cartel criminel ou une secte, ils sont un groupe de psychopathes qui ont uni leurs efforts pour devenir des prédateurs plus efficaces. Et comme beaucoup de psychopathes, ils ont invoqué des explications philosophiques élaborées pour expliquer leurs activités odieuses au point qu’ils semblent avoir développé leur propre forme de religion troublante.

