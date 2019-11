Le dollar indéboulonnable face au saccage des monnaies mondiales ?

Soyons honnêtes: comparé aux autres devises, le dollar est une monnaie raisonnable. Le yuan s’effrite, le rouble ne vaut rien, le dollar canadien avance dans les eaux, l’euro est systématiquement détruit par la BCE. Antisystèmes ! Pourquoi le lâchage du dollar sera plutôt difficile…

Au cours des dernières années, le monde a commencé à assister à une réduction progressive de la dollarisation par une poignée de pays. Le processus de réduction des avoirs en dollars, en utilisant des dénominations locales et en participant à des échanges de devises est devenu omniprésent. À l’heure actuelle, seuls les soi-disant adversaires de l’Amérique, tels que la Russie, l’Iran et la Chine, dirigent ce mouvement. Mais les données suggèrent qu’un plus grand nombre d’États tentent progressivement de détrôner le dollar.

Aujourd’hui, la part des dollars détenus dans les réserves mondiales a chuté de 65,3% au quatrième trimestre de 2016 à 61,8% au deuxième trimestre de 2019. Parallèlement, les parts des réserves allouées sont de plus en plus diversifiées, à l’image de l’euro, du yuan et du yen. ont atteint une plus grande représentation dans les réserves mondiales.

Soyons honnêtes: comparé aux autres devises, le dollar est une monnaie saine. Le yuan s’effrite, le rouble ne vaut rien, le dollar canadien avance dans les eaux, l’euro est systématiquement détruit par la Banque centrale européenne (BCE) et le dollar australien semble bien se situer dans la hiérarchie des monnaies. Vous pouvez faire valoir le renversement du dollar par le franc suisse, mais le problème est que la Banque nationale suisse (BNS) tente de réduire son immense demande et déprécie le franc.

Le commerce international pourrait éventuellement se transformer en une monnaie exotique dominant le commerce. Cependant, les gens – investisseurs, consommateurs et entrepreneurs – résistent au changement. Ils aiment les points communs. Le dollar américain et l’euro ont du succès à cause de leur familiarité – tout le monde sait comment les échanger. Il est beaucoup plus difficile de commercer avec le rouble ou d’autres monnaies très volatiles.

Il est également important de rappeler maintenant que le dollar américain a perdu beaucoup de confiance dans les marchés financiers. La guerre commerciale , la tourmente politique à Washington et les relations conflictuelles dans le monde entier – la responsabilité en a assez survécu ces dernières années. C’est pourquoi les marchés l’ont appelé un dollar de téflon. Même si les sénateurs Bernie Sanders (I-VT) ou Elizabeth Warren (D-MA) devaient remporter l’élection présidentielle de 2020, le monde serait toujours épris du dollar.

Si la dé-dollarisation passe à la vitesse supérieure, il faudra encore des décennies pour que les monnaies locales dépassent l’argent. Bien entendu, une crise du dollar, ce qui est tout à fait possible dans un avenir pas si lointain, pourrait accélérer le mouvement. La dette nationale a atteint 23 000 milliards de dollars, le gouvernement fédéral enregistre des déficits budgétaires de plusieurs milliards de dollars et Washington doit faire face à plus de 200 000 milliards de dollars de dépenses non capitalisées. Il est difficile d’envisager que le billet de banque survive encore 50 ans.

Alors que nous nous préparons à la disparition inévitable du dollar ou que nous effectuons une autopsie pour savoir ce qui s’est passé, il y aura toujours un segment de la population qui tentera de blâmer une personne en particulier. Dans ce cas, des millions d’Américains accuseront le président Donald Trump, même si l’éviscération du dollar aura lieu dans les 25, 50 ou 100 prochaines années. Mais la lente poussée a eu lieu avant Trump – et cela se poursuivra quand il quittera ses fonctions. C’est un effort collectif auquel ont participé les hommes et les femmes les plus intelligents de la Maison Blanche, sur Capitol Hill et dans les limites du bâtiment Eccles. Il n’y a pas de créature du lagon noir ; ce sera toute la population du marais qui aura déclenché l’effondrement du dollar.

