La planche à billets (blanche à piller ?) décuple le nombre des milliardaires et leur fortune. On comprend pourquoi les banques centrales font bonne impression : il suffit d’être tout près du robinet. Deuxième résultat pour le populo, la dette immonde…

L’économie et le système financier occidentaux sont fondés sur l’avidité et des principes malsains. Lorsqu’il n’y a plus d’argent, il suffit d’imprimer plus et d’accorder du crédit. On pourrait croire que les gouvernements et les banquiers sont assez stupides pour ne pas voir les vertus de la monnaie saine et de l’or.



Mais nous savons que ce n’est pas la stupidité qui conduit les autorités à ignorer l’or et à faire tourner la planche à billets. Ils savent ce qu’ils font. Ils ont créé un système qui enrichit considérablement les riches chaque année. Prenons la liste des milliardaires de Forbes. Cette liste a été établie pour la première fois en 1987 :Egon Von Greyerz: “Sans or, les riches risquent de perdre très gros !”

Le graphique ci-dessus explique pourquoi l’Élite préfère l’impression monétaire à l’or. Le nombre de milliardaires dans le monde a été multiplié par 15 au cours des 31 dernières années et la richesse totale détenue par les milliardaires a été multipliée par 29 depuis 1987, pour atteindre 8 700 milliards $.



Ces 2153 milliardaires ont une richesse totale égale au PIB combiné de l’Allemagne, de la France et de l’Italie, ou une population de 210 millions d’habitants. Ce qui est encore plus significatif, c’est que la richesse des milliardaires a été multipliée par 29 depuis 1987 alors que le PIB combiné de l’Allemagne, de la France et de l’Italie a seulement triplé.

Une multiplication par trois du PIB en 31 ans signifie que le pays dans son ensemble ou les citoyens ordinaires ont à peine suivi le rythme de l’inflation. En parallèle, toute cette création de monnaie papier et de crédit a profité aux riches en multipliant par 29 leur richesse. C’est ainsi que les révolutions démarrent.

Le système financier conçu par l’élite les a parfaitement servis. L’impression monétaire illimitée et la création de crédit depuis que Nixon a fermé la fenêtre d’or en 1971 ont permis à une petite élite d’obtenir une part de plus en plus grande du gâteau.