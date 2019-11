Le Grand Monarque est mort. Alors on médite avec sire Frithjof Schuon. Prière pour Jean Arduin, le plus gentil et incompris des esprits.

Schuon

Bien des gens s’imaginent que le purgatoire ou l’enfer est pour ceux qui ont tué, volé, menti, forniqué et ainsi de suite, et qu’il suffit de s’être abstenu de ces actions pour mériter le Ciel ; en réalité, l’âme va au feu pour ne pas avoir aimé Dieu, ou pour ne pas l’avoir aimé suffisamment ; on le comprendra si l’on se souvient de la Loi suprême de la Bible : aimer Dieu de toutes nos facultés et de tout notre être. L’absence de cet amour n’est pas forcément le meurtre ou le mensonge ou quelque autre transgression, mais c’est forcément l’indifférence ; et celle-ci est la tare la plus généralement répandue, c’est la marque même de la chute.

Ce qui importe pour l’homme virtuellement libéré de la chute, c’est de rester dans la sainte enfance. D’une certaine manière, Adam et Ève étaient « enfants » avant la chute et ne sont devenus « adultes » que par elle et après elle ; l’âge adulte reflète en effet le règne de la chute ; la vieillesse, dans laquelle les passions se sont tues, rapproche de nouveau de l’enfance et du Paradis, dans les conditions spirituelles normales tout au moins. Il faut combiner l’innocence et la confiance des tout petits avec le détachement et la résignation des tout vieux ; les deux âges se rencontrent dans la contemplativité, puis dans la proximité de Dieu : l’enfance est « encore » proche de Lui, et la vieillesse l’est « déjà ». L’enfant peut trouver son bonheur dans une fleur, et de même le vieillard ; les extrêmes se touchent, et le cercle spiroïdal se referme dans la Miséricorde.

Trop de gens croient ne pas avoir le temps pour prier, mais c’est là une illusion due à cette indifférence qui est, d’après Fénelon, la plus grande maladie de l’âme ; car les nombreux moments que nous remplissons avec nos rêves habituels, y compris nos réflexions trop souvent inutiles, nous les enlevons à Dieu et à nous-mêmes.

La grande mission du monachisme est de montrer au monde que le bonheur n’est pas quelque part au loin, ou dans quelque chose qui se situe en dehors de nous, dans un trésor à chercher ou dans un monde à construire, mais ici-même où nous sommes à Dieu. Le moine représente en face d’un monde déshumanisé ce que sont nos vraies mesures ; sa mission, c’est de rappeler aux hommes ce qu’est l’homme.

Mircea Eliade et la déchéance spirituelle des hommes areligieux

« Dans une perspective judéo-chrétienne on pourrait également dire que la non-religion équivaut à une nouvelle « chute » de l’homme : l’homme areligieux aurait perdu la capacité de vivre consciemment la religion et donc de la comprendre et de l’assumer ; mais, dans le plus profond de son être, il en garde encore le souvenir, de même qu’après la première « chute », et bien que spirituellement aveuglé, son ancêtre, l’homme primordial, Adam, avait conservé assez d’intelligence pour lui permettre de retrouver les traces de Dieu visibles dans le Monde. Après la première « chute », la religiosité était tombée au niveau de conscience déchirée ; après la deuxième « chute », elle est tombée plus bas encore, dans les tréfonds de l’inconscient : elle a été « oubliée ».

On sait la facilité avec laquelle beaucoup d’Hindous, de Malais et de Chinois ont accepté une forme spirituelle aussi étrangère que l’Islam, ce qui prouve un certain détachement par rapport aux traditions autochtones; s’il se joint à ce détachement — ou à cette passivité, suivant les cas — un esprit matérialiste et «mondain», — et Dieu sait si les Orientaux peuvent être des «matérialistes de fait», — il n’y a aucune raison de s’étonner de l’abandon des traditions et de l’adhésion à des idéologies matérialistes. La «mondanité» au sens le plus général de ce mot, c’est-à-dire l’amour des plaisirs ou l’âpreté au gain, bref, la surestimation des choses de ce monde, a toujours été une porte ouverte vers l’erreur; la capacité intellectuelle est loin de constituer un critère et une garantie absolus.

De nos jours, on déclare volontiers que fuir le monde, c’est déserter des « responsabilités », euphémisme parfaitement hypocrite qui dissimule derrière une notion « altruiste » ou « sociale » la paresse spirituelle et la haine de l’absolu ; on aime à ignorer que le don de soi pour Dieu est toujours un don de soi pour tous. Il est métaphysiquement impossible de se donner à Dieu sans qu’il en résulte un bien pour l’ambiance ; se donner à Dieu, et serait-ce à l’insu de tous, c’est se donner aux hommes, car il y a, dans ce don de soi, une valeur sacrificielle dont le rayonnement est incalculable.



En fait, quand on enlève Dieu de l’univers, celui-ci devient un désert de rocaille ou de glace ; il est privé de vie et de chaleur, et tout homme qui a encore le sens du réel intégral se refuse à admettre que ce soit là la réalité ; car si celle-ci était faite de rocaille, il n’y aurait aucune place dans l’univers pour des fleurs, ni pour aucune beauté ou douceur quelle qu’elle soit. De même pour l’âme : enlevez la foi – y compris cet élément de foi qui fait partie de la gnose – et l’âme s’appauvrit, se refroidit, se raidit et s’aigrit ; ou bien elle tombe dans un hédonisme indigne de l’état humain…

« Le prestige dont jouissent les Indiens dans les milieux et les pays les plus divers s’explique par la coïncidence proprement fascinante de qualités morales et esthétiques, par la combinaison d’un courage intrépide et stoïque avec une extraordinaire expressivité des physionomies, des vêtements et des ustensiles.

Le fait que l’Indien se perpétue dans les jeux des enfants presque dans le monde entier, et parfois dans les jeux des adultes, ne peut être un hasard sans signification ; il indique un message culturel d’une puissante originalité, un message qui ne peut mourir et qui survit, ou plutôt rayonne, comme il peut. »