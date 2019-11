Et voila ce qui arrive : Incliner la tête en avant crée une charge supplémentaire sur le cou et conduit à l'usure de la moelle épinière, disques intervertébraux. Lecteurs, le smart faune vous détruit la moelle épinière, comme leur monde moderne : non mais lisez cet article ukrainien !

La correspondance sur les réseaux sociaux, les courriers électroniques et les sites de navigation prennent entre deux et quatre heures. Au cours de ces actions, la tête est dans une posture non naturelle, chargeant la colonne vertébrale cervicale et thoracique, écrit Free Press Journal.

Incliner la tête en avant crée une charge supplémentaire sur le cou et conduit à l’usure de la moelle épinière, disques intervertébraux. Si, à l’âge de 20 à 30 ans, les problèmes de cou ne sont généralement pas remarqués, à maturité, la plupart d’entre nous remarquons une douleur douloureuse, une diminution de la mobilité de la colonne vertébrale. Les téléphones cellulaires ne jouent pas un rôle majeur dans la formation de cette pathologie.

Les scientifiques donnent un exemple. La charge supplémentaire sur la colonne vertébrale, quand une personne prend un selfie (incline sa tête de 60 degrés), peut atteindre 27 livres. Avec l’utilisation normale d’un smartphone (inclinaison de la tête de 15-30 degrés), la charge augmente de 12 à 18 livres. Il est conseillé aux scientifiques d’examiner de plus près leur propre santé et de surveiller leur posture pendant l’utilisation du téléphone.