Réveil ukrainien : l'oligarque Kolomoïski, soutien du président Zelenski, déçu par l'occident veut faire chialer l'OTAN !!! L'Ukraine a inventé la géostratégie comique !!! Bad Guy Soros en perd son bagout ! Après Macron, l'Ukraine ? L'empire tremble !!!

Les Russes de RT ont fait un article sur l’interview de Kolomoïski par le NYT, le 14 novembre (l’interview était daté de la veille), avec les propos pleins de feu et de sel de l’Ukrainien. (Ci-dessous, l’essentiel de l’article de RT, avec une traduction française de Petrus Lombard sur RéseauInternational, sous le tire de « L’OTAN va salir son pantalon ».)

« Ihor Kolomoïski, l’oligarque perçu par beaucoup comme le pouvoir de l’ombre se tenant derrière le président ukrainien Zelenski, a radicalement changé d’avis depuis la rébellion de Maidan en 2014.

» À l’époque, il était l’allié du président proeuropéen Petro Porochenko, qui l’avait même nommé gouverneur de la région de Dniepropetrovsk. Une fois installé là-bas, Kolomoysky a promis de récompenser la capture de combattants des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, qui se battaient contre les nouvelles autorités de Kiev, et il a dépensé 10 millions de dollars par mois pour déployer sa propre milice privée, ainsi que pour financer des unités de volontaires ultranationalistes, comme le bataillon néo-nazi Azov.

» “Il nous suffira juste de les tuer”,disait-il à l’époque en parlant des rebelles.

» Maintenant ? Lors d’une interview avec le New York Times, il a dit penser désormais que s’allier avec la Russie est le meilleur parti à prendre pour Kiev.

» “De toute les façons, ils sont les plus forts. Nous devons améliorer nos relations. Les gens veulent la paix, vivre bien, ils ne veulent pas faire la guerre. Et vous [les États-Unis], vous nous obligez à faire la guerre et ne nous donnez même pas d’argent”,a-t-il précisé en évoquant le fait que le Fond monétaire international allait retarder l’octroi d’aide à l’Ukraine jusqu’à ce que le gouvernement retrouve l’argent disparu de Privatbank, la banque de Kolomoysky – l’argent que Kolomoïski est accusé d’avoir détourné.

» “Vous ne nous aurez pas tous”, a dit l’oligarque à propos de l’UE et de l’OTAN. “Il ne sert à rien de perdre du temps en conversations creuses. Attendu que la Russie aimerait s’engager avec nous dans un nouveau pacte de Varsovie.”

» Selon Kolomoïski, le FMI pourrait être facilement remplacé par des prêts russes. “Nous prendrons 100 milliards de dollars aux Russes. Je pense qu’ils aimeraient nous les donner aujourd’hui. Quel est le moyen le plus rapide de résoudre les problèmes et de restaurer les relations ? Uniquement l’argent.” […]

» Kolomoysky n’est pas découragé par la perspective qu’un démocrate prenne le pouvoir [aux USA]l’année prochaine et sévisse.

» “S’ils deviennent impertinents avec nous, nous irons en Russie. Des chars russes seront stationnés près de Cracovie et de Varsovie. Votre OTAN souillera son pantalon et achètera des Pampers” a-t-il confié au New York Times.

» Bien que Poutine voit en lui un ‘escroc’ et ‘un aimable opportuniste’, Kolomoïski est certain que Kiev se tournera vers la Russie.

» “Je décris objectivement ce que je vois et vers où on se dirige”, dit-il. »

Un dernier mot, je veux dire une dernière citation après ce compte-rendu de l’interview de Kolomoïski par le NYT, et aussi après les considérations d’une ironie amère et méprisantes de Lazare rapportant les remarques de Poutine et le goût du détail de Haaretz avec l’emploi du mot gonif qui est un des nombreux mots d’hébreu pour désigner un escroc, un bon à rien, etc., – et dans ce cas, on devine de qui il s’agit n’est-ce pas :

« Mais qui écoute Poutine ? Et qui se soucie de lire Haaretz ? Lorsque les Russes disaient que Kolomoïski était un bon à rien, le département d’État en déduisaient aussitôt qu’il était le contraire. Maintenant qu’il s’avère être précisément le ‘gonif’ que Poutine a dit qu’il était, les experts blâment Trump, Zelenski, – et la Russie parce qu’on n’est jamais trop prudent, – ils blâment tout le monde et n’importe qui, c’est-à-dire tout sauf eux-mêmes. »

Prenez tous ces mots, toutes ces déclarations, toutes ces considérations et faites-les valser pour en tirer des conclusions qui ne seront pas sans intérêt ; et faites cela avec un certain détachement, une certaine ironie, ne craignez pas d’ajuster vos références à ce que votre ironie vous suggère sur les valeurs de tous ces personnages, – et les plus remarquables à cet égard, qui est celui du ridicule, sont peut-être bien et même sans aucun doute les “experts” aussi bien de l’OTAN, de l’UE que de “D.C.-la-folle”, qui tressaillent juste un peu en entendant l’escroc-Kolomoïskiéructer des insultes et parler de reconstituer un nouveau “Pacte de Varsovie” de l’Ukraine avec les Russes. (Je propose une autre traduction, plus conforme à l’esprit de l’oligarque : « Si Kiev finit par unir ses forces avec Moscou, alors des chars russes seront stationnés autour de Cracovie et de Varsovie et encercleront la Pologne. Votre OTAN pissera dans son pantalon et devra acheter des Pampers. »)