En mal de DVD et de cinéma décalé ? Nicolas Bonnal présente le film légendaire et alchimique de Ptouchko Le Tsar Saltan, conte de fées soviétique ; éditions Artusfilms, traduction Tetyana. Contactez-nous !

> DVD>Alexandre Ptouchko>Le conte du Tsar SaltanNOUVEAU

Master 2K restauré

Version intégrale non censurée

Version française d’origine

Livret 96 pages rédigé par Nicolas Bonnal : Alexandre Ptouchko et le Tzar Saltan : la condition initiatique au cinéma

Inclus la traduction du conte original de Pouchkine par Tatyana Popova-Bonnal

Le tsar Saltan choisit son épouse parmi trois sœurs. Tandis que la cadette devient tsarine, les deux aînées, pleines de jalousie, font tout pour lui nuire. Alors que le tsar est parti guerroyer, la tsarine met au monde le prince Gvidon. Avec l’aide du traître conseiller, les deux sœurs parviennent à se débarrasser de la mère et du fils en les jetant à la mer dans un tonneau. Naufragé sur l’île de Bouïane, le prince grandit à une vitesse déconcertante. Un jour, il sauve un cygne des griffes d’un aigle. Le cygne est en fait une princesse victime d’un sort, et va l’aider à faire justice.

A PROPOS

Alexandre Ptouchko connaît le succès dès 1935 avec son film de marionnettes Le nouveau Gulliver, prouesse de fantaisie et d’innovations techniques. Il va enchaîner pendant près de 40 ans des films plus merveilleux les uns que les autres, adaptant les contes et les légendes de la Grande Russie, mêlant épopée, historique et féérie : La fleur de pierre, Le géant de la steppe, Le tour du monde de Sadko, Rouslan et Ludmila…

Plongez dans l’univers merveilleux de ce magicien russe !

Pour adapter le conte de Pouchkine, il fallait bien tout le talent et l’inventivité du génie d’Alexandre Ptouchko. Au fil des images d’une beauté époustouflante, le magicien russe nous entraîne dans un monde merveilleux, plein de poésie et de trucages !

ACTEURS

FILM ANNONCE

SUPPLEMENTS