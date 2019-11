Pourquoi trente oligarques sont aujourd'hui plus riches que six milliards de paumés en sursis : découvrez le monde selon Warburg et Warburg (FED et libération des marchés)…

Chaque année en janvier, à l’occasion du Forum économique mondial de Davos, Oxfam nous explique comment les gens les plus riches du monde deviennent encore plus riches. En 2016, leur rapport montrait que les 62 personnes les plus riches au monde possédaient le même montant que la moitié inférieure de la population mondiale. Cette année, ce nombre avait chuté à 42, soit trois douzaines et demie de personnes possédant la même richesse que trois milliards et demi d’habitants.

(…)

Un banquier en particulier n’était pas prêt à tolérer cela : Siegmund Warburg [Neveu du fameux Paul Warburg, instigateur de la création de la Federal Reserve, NdT]. Warburg était un étranger dans le monde douillet de la City. D’une part, il était allemand. D’autre part, il n’avait pas renoncé à l’idée que le travail d’un banquier de la City consistait à faire des affaires. En 1962, Warburg apprit d’un ami de la Banque mondiale qu’environ 3 milliards de dollars circulaient à l’extérieur des États-Unis, se baladant et prêts à être utilisés. Warburg avait été banquier en Allemagne dans les années 1920 et se souvenait d’avoir arrangé des transactions obligataires en devises étrangères. Pourquoi ses banquiers ne pouvaient-ils pas refaire la même chose ?

Jusque-là, si une entreprise voulait emprunter des dollars, elle devait le faire à New York. Warburg, cependant, savait où il pouvait trouver une part importante de ces 3 milliards de dollars ; en Suisse. Depuis au moins les années 1920, les Suisses s’occupaient de thésauriser de l’argent et des avoirs pour le compte d’étrangers qui voulaient éviter tout contrôle. Dans les années 1960, peut-être 5% de tout l’argent européen se trouvait dans les coffre forts d’acier de la Suisse.

Pour les financiers les plus ambitieux de la City, c’était tentant : il y avait tout cet argent gaspillé, ne faisant pas grand-chose, et c’était exactement ce dont ils avaient besoin dans leur quête pour recommencer à vendre des obligations. Selon Warburg, s’il pouvait avoir accès à l’argent, y mettre la forme et le prêter, il ferait de bonnes affaires. Warburg pensait qu’il pourrait persuader les gens qui payaient des banquiers suisses pour s’occuper de leur argent de préférer en tirer un meilleur rapport en achetant ses obligations, non ? Et ne pourrait-il pas persuader les entreprises européennes de lui emprunter cet argent pour éviter de payer les frais élevés exigés à New York ?

C’était une bonne idée, mais il y avait un problème : les compartiments du pétrolier bloquaient le chemin. Il était impossible pour Warburg de transférer cet argent de Suisse via Londres à des clients qui voulaient l’emprunter. Mais il a demandé à deux de ses meilleurs hommes de le faire malgré tout.

