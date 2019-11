Un an après le krach populaire, Georges Soros recycle les derniers gilets jaunes : "transition écologique, Gouvernance, Responsabilité/Ethique, Outils/Méthodes/Information", revoilà les termes du système !

Les Gilets jaunes sponsorisés par Soros?

Entretien avec Emmanuel Leroy, politologue français, qui a fait une découverte sur le mouvement des Gilets jaunes et le réseau Soros. Dans un entretien à Observateur Continental, le politologue nous apporte des éléments sur ce lien.

Comment pouvez-vous dire que les Gilets jaunes sont financés par Soros?

– Que le mouvement soit victime de récupérations depuis des mois et des mois, c’est une évidence. Il est clair que le gouvernement Macron a tout fait pour briser ce mouvement parce qu’ il en avait peur. Ils ont, donc, au moins agi en France sur deux créneaux. L’un, c’était l’extrême violence de la répression policière. On n’avait pas vu ça depuis des décennies, comme par exemple, de voir la police viser systématiquement les Gilets jaunes avec des tirs de Flash-Ball.

Est-ce-que mai 68 était aussi violent?

– Non, ce n’était pas si violent. Il y avait de la violence mais elle n’était pas ciblée de manière aussi précise et aussi efficace. Là, c’est clair que quand vous mettez des dizaines de flics armés de ce genre d’armes et que vous visez délibérément les manifestants et en particulier la tête pour qu’il y est des blessés graves et des dizaines d’éborgnés, c’est manifestement de l’extrême violence faite pour dissuader les gens de manifester. Cela était, donc, le premier aspect de la violence gouvernementale qui a consisté à hystériser les manifestations et à les réprimer sauvagement.

Quel était le deuxième élément?

– Il y a donc eu un deuxième élément qu’ils ont mis en place très vite et qui consistait à infiltrer les Gilets jaunes pas les Black Blocs et les milieux d’extrême gauche qui ont détourné le sens des revendications initiales des manifestants en les sortant du contexte social pour basculer dans l’hyperviolence de manière à déconsidérer le mouvement. Cela a bien marché puisque les casseurs, comme on a pu le voir -il y a des dizaines de preuves, qu’un certain nombres de Black Blocs sortaient directement des rangs de la police ou après avoir commis leurs exactions en brisant des vitrines et d’autres choses- étaient eux-mêmes récupérés dans des véhicules de policiers. Il est évident que nous sommes en face de provocations destinées là encore à déconsidérer le mouvement.

D’où vient cette information que Soros manipulerait les Gilets jaunes?

– Il existe une fondation suisse qui s’appelle la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) qui se trouve à Lausanne et qui a des antennes un peu partout dans le monde mais aussi à Paris dans le 11ème arrondissement, dans un immeuble dont la fondation est propriétaire. La Fondation Charles Léopold Mayer dont le site est visible sur Internet http://www.fph.ch/index_fr.html répond à tous les canons de ce que les officines du système relèvent: humanitarisme, transhumanisme, actions pseudo sociales… Tout cela relève de manipulations et il est hautement probable même si M. Soros n’est pas à l’origine de cette fondation d’éthique qu’il est en lien avec elle ne serait-ce que par des accompagnements financiers qui sont assez plausibles. Je n’en ai pas la preuve mais cela semble assez plausible.

Quel est le but de cette fondation?

– Le but de ces fondations, qui semblent agir sur un plan humanitaire ou social, est de détourner l’objet des manifestations sociales en veillant à ce qu’elle ne s’attaque pas au cœur du système. Mais qu’elles s’attaquent uniquement aux instruments ou aux intermédiaires politiques qu’ils désigneront mais de manière à ce que le cœur du système ne soit pas atteint. Et bien évidemment le cœur du système c’est la matrice du système financier. En faisant en sorte que ces officines financent des mouvements comme des Gilets jaunes à leur insu. Les dirigeants non officiels des Gilets jaunes s’ils acceptent de l’argent de la part de ce types d’officines, bien sûr, ils seront contrôlés par elles et le but de leurs manifestations sera détourné.

Qu’avez-vous trouvé qui apporte la preuve de ces liens?

– Il suffit d’aller voir ce site. La première page du site est très parlante. Par exemple, si on prend le programme de la fondation on a: Transition écologique, Gouvernance, Responsabilité/Ethique, Outils/Methodes/Informations. Déjà, ces termes là sont des termes du système. Autrement dit, c’est une fondation qui est destinée à faire basculer le monde dans le sens de la gouvernance mondiale et ils le disent eux-mêmes: lorsque les changements ne rencontrent pas de résistance du système, la société accepte de transférer ses responsabilités, ses souverainetés, ses moyens au nouveau système qui se met en place, il n’ont plus besoin d’intervenir. Ils le disent! C’est cela qui est assez extraordinaire. Le système est, en fait, transparent. Si on va chercher les informations, ils les donnent. Tout est aujourd’hui sur Internet*.

Est-ce-qu’un média français ou même alternatif a divulgué cette information?

– Non, du tout! Moi-même , j’ignorais l’existence de cette fondation.

*En effet, une recherche rapide permet de trouver le lien entre l’Open Society de Soros et la Fondation Charles Léopold Mayer par le biais d’un seul partenaire de cette fondation suisse. Le lien sorosconnection le montre et explique que ces ONG ont rendu leurs liens plus opaques pour ne pas être trop visibles https://sorosconnection.wordpress.com/2017/02/03/soros-sherpa-fondation-charles-leopold-mayer-1/

